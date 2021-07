Pubblicizza il tuo negozio e il tuo store online con Citynews

Scopri le interessanti promozioni che Citynews offre per il mondo del retail

Il Retail è un comparto che negli ultimi anni ha subito una profonda trasformazione. Lo sviluppo delle nuove tecnologie con l'emergere dell'eCommerce, di nuovi stili di vita e i nuovi servizi della logistica hanno cambiato radicalmente il volto del tradizionale commercio di prossimità.

In particolare la pandemia, con la sua forte spinta alla digitalizzazione, ha evidenziato il ruolo indispensabile della tecnologia per il retail del futuro. Il digitale ha ormai profondamente mutato i comportamenti dei consumatori, che hanno sviluppato nuove abitudini di acquisto e nuove modalità di relazione con i retailer. Oggi il consumatore compie il suo viaggio verso l’acquisto attraverso un mix sempre più complesso di canali: negozi fisici, negozi online, home delivery o anche soluzioni ibride.

In questo variegato scenario, i servizi offerti dal gruppo Citynews possono, quindi, essere un valido aiuto per la promozione delle varie forme di retail oggi presenti. Gruppo che in soli 10 anni è diventato il principale player dell'informazione digitale italiana, con oltre 32 milioni di lettori unici mensili (Fonte ComScore).

Citynews è anche leader dell'informazione di prossimità; gruppo radicato sul territorio con le sue 50 testate locali (come MilanoToday e RomaToday) ed, inoltre, noto per la sua testata nazionale Today.it e per la sua App, con 20 milioni di sessioni al mese.

Il Centro Commerciale Lo Jacono di Palermo, specializzato in abbigliamento e calzature, è stato cliente di Citynews nei mesi di febbraio e marzo 2021; Silvia Console, contattata telefonicamente, ha dichiarato:

"Siamo molto soddisfatti del servizio offerto e della cordialità del servizio clienti, con prezzi competitivi. Faremo ancora comunicazione digitale con Citynews in occasione del rientro a settembre".

La nostra azienda infatti è in grado di fornire complete ed efficaci soluzioni di comunicazione capaci di promuovere sia il singolo negozio, sia piattaforme per la vendita online; messaggi di carattere locale e nazionale, con la possibilità di incrementare gli accessi al tuo sito/store online, promuovere la partecipazione ad eventi, come l'apertura di un nuovo punto vendita, e molto altro ancora.

Soluzioni di comunicazione chiare, d'impatto e dall'elevata visibilità che ti permetteranno anche di promuovere iniziative commerciali e promozioni prodotto, con mappe interattive utili per mostrare il punto vendita più vicino alla posizione dell'utente.