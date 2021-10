Lavori nel settore delle risorse umane? Scopri come far conoscere le tue offerte di lavoro e trovare il candidato ideale

In un mercato come quello attuale, dove la complessità ha raggiunto livelli altissimi e i contesti economici e sociali sono in continua fase di cambiamento, coordinare e gestire le risorse umane rappresenta una delle funzioni aziendali più strategiche.

Dall’essere punto di riferimento principale per le questioni contrattuali e di diritto del lavoro, infatti, l’addetto alle risorse umane ricopre sempre più un ruolo fondamentale, diventando il maggiore interlocutore per lo sviluppo delle risorse, questioni organizzative e problematiche del personale. Si occupa anche di definire nuove procedure di formazione, abbandonando la “cultura della presenza” e dando vita a soluzioni innovative e smart, come colloqui di lavoro in videoconferenza e test virtuali.

Come per molti altri settori, infatti, anche per le agenzie di ricerca del personale e per i reparti aziendali delle risorse umane, il digitale è stato un fattore importantissimo nel rafforzare determinati canali o addirittura crearne di nuovi, offrendo così innovative opportunità di fruizione di prodotti e servizi. Tra questi, la pubblicità digitale è diventato uno strumento fondamentale per raggiungere un pubblico più vasto, farsi conoscere attraverso siti web e canali social, come Facebook e Instagram, e facilitare così la ricerca del lavoro.

Ti interessa pubblicizzare le tue offerte di lavoro sulle testate Citynews? Clicca qui e ricevi subito una consulenza dal nostro team commerciale.

Con i suoi 32 milioni di utenti unici al mese e leader nelle news di prossimità, forte del suo legame unico con il territorio, Citynews ha ideato le soluzioni più efficaci per facilitare l’incontro tra candidati e aziende, attraverso anche la partnership con Euspert, un portale completo di informazione su offerte e sul mondo del lavoro.

Le agenzie e le aziende che stanno ricercando nuovo personale, possono scegliere tra diversi prodotti di sponsorizzazione tra cui servizi di scrittura content, soluzioni banner ADV su misura e la pubblicazione di annunci in posizione premium nelle sezioni dedicate delle sue oltre 50 testate locali (come MilanoToday, RomaToday, TorinoToday, ecc...).

I candidati invece, navigando in sezioni specifiche delle edizioni, hanno la possibilità di approfondire le news editoriali di settore e consultare le offerte di lavoro disponibili.

Nato nel 2010, Citynews è un gruppo editoriale che sin dall’inizio ha deciso di puntare tutto sul mondo digitale, lavorando e impegnandosi con la stessa dedizione di chi è riuscito a trasformare la propria passione in un’attività. Consapevole delle esigenze degli imprenditori e dell’impegno e delle priorità delle aziende, ha quindi deciso di concentrarsi non solo sull’informazione dei cittadini tramite notizie di cronaca e attualità locale, ma anche di condividere le storie e le passioni degli imprenditori italiani, fornendo loro servizi digitali di prima qualità.