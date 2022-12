Ora anche il Qatar può ricattarci col gas

Il Qatar è un partner energetico già importante per Italia ed Europa, e si prevede che il suo contributo alle forniture di gas tramite il Gnl aumenterà ancora nei prossimi anni. Tuttavia, lo scandalo che ha coinvolto alcuni deputati del Parlamento Europeo accusati di aver influenzato i lavori delle istituzioni grazie a delle tangenti pagate proprio dal Qatar rischia di incrinare questo rapporto. La situazione mette l'Italia e l'Europa in una posizione di ricattabilità nei confronti del Qatar, considerato un fornitore vitale per per sostituire il gas russo. Il Qatar è infatti il primo esportatore mondiale di Gnl, il gas naturale liquefatto, su cui l'Italia e gli altri Paesi europei stanno puntando per diversificare le fonti di approvvigionamento tramite rigassificatori. Come accaduto nel recente passato con la Russia, ora anche il Qatar può tenere sotto scacco i suoi clienti.

Il Qatar è l'Arabia Saudita del Gnl

Secondo molti esperti di energia il Qatar sta diventando l'Arabia Saudita del gas, un fornitore imprescindibile grazie alle sue vaste riserve e ai costi molto bassi dei contratti offerti. La mancanza del gas russo nel mercato europeo rende il Qatar un interlocutore obbligato nel processo di differenziazione delle forniture.

Da anni il Qatar esporta gas naturale liquefatto verso i Paesi asiatici, ma ora è pronto ad approfittare dell'assenza della Russia per diventare leader del mercato in Europa, e non solo: il Qatar si sta anche avvicinando alla Cina, facendo concorrenza proprio alla Russia che vuole dirottare verso l'Asia il gas che l'Europa non acquista più.

Nel 2021 il Qatar ha avviato la costruzione di quattro nuovi giganteschi terminali di produzione ed esportazione, con lo scopo di aumentare la capacità di esportazione di oltre un terzo entro il 2026. Al momento, il Qatar è già il più grande Paese esportatore di Gnl.

Complessivamente, la capacità qatariota di produrre gas naturale liquefatto crescerà di oltre il 60 per cento, raggiungendo i 126 milioni di tonnellate all'anno nel corso del decennio. Le esportazioni energetiche del Paese, di cui il gas naturale è di gran lunga il più importante, sono raddoppiate quest'estate rispetto all'anno scorso raggiungendo i 9,2 miliardi di dollari in agosto.

L'importanza del Gnl e gli affari con l'Italia

Il Gnl sta avendo un ruolo primario nel sostituire i volumi di gas che non arrivano più dalla Russia, e il suo contributo crescerà ulteriormente nel tempo. Italia ed Europa hanno puntato forte sul gas naturale liquefatto nella nuova strategia di diversificazione delle forniture: nel 2021 Italia ed Unione Europea dipendevano per oltre il 40 per cento dal gas russo. Ora gli Stati europei si attrezzano costruendo rigassificatori per ricevere il gas naturale liquefatto e aumentarne le forniture.

Dall'inizio della guerra la dipendenza dalla Russia è crollata: siamo passati dall'oltre 40 per cento di dipendenza del 2021 al 3 per cento di novembre 2022. In valori assoluti parliamo di decine di miliardi di metri cubi di gas in meno, anche se nelle ultime settimane le importazioni russe sono riprese, ma a livelli non paragonabili a quelle del 2021. Al contempo, il peso del Gnl nell'economia delle forniture italiane è cresciuta, arrivando al 28 per cento del totale di novembre 2022.

Clicca qui per vedere il grafico con i Paesi che forniscono gas all'Italia nel 2022

Oltre a gestire il suo grande giacimento nazionale di gas offshore, la Qatar Energy, la società statale, si sta espandendo in tutto il mondo con investimenti in Brasile, Suriname, Angola, Sudafrica e altrove. Ha anche negoziato un accordo di 15 anni per la fornitura di gas alla Germania, ma dal 2026.

A giugno scorso Eni è stata selezionata da QatarEnergy come nuovo partner internazionale per l'espansione del progetto North Field East. Il 19 giugno è stato firmato l'accordo: QatarEnergy deterrà una quota del 75 per cento, mentre Eni il restante 25 per cento. Con un investimento di 28,75 miliardi di dollari, il North Field East dovrebbe entrare in produzione entro la fine del 2025 e impiegherà tecnologie e processi all'avanguardia per minimizzare l'impatto ambientale, tra cui la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica.

I problemi del Gnl: l'anno "nero"

Diversi analisti considerano il 2023 come l'anno nero del Gnl, e le recenti tensioni con il Qatar peggiorano le cose. Dopo il Qatargate, definito come lo scandalo di corruzione oiù grave nella storia del Parlamento Europeo, le contromisure adottate da Bruxelles hanno indispettito i qatarioti. In una nota, un diplomatico del Qatar ha avvertito che "la decisione di imporre una tale restrizione discriminatoria al Qatar, limitando il dialogo e la cooperazione prima della fine del procedimento giudiziario, avrà un effetto negativo sulla cooperazione in materia di sicurezza regionale e globale, nonché sulle discussioni in corso sulla scarsità energetica globale e sulla sicurezza".

Anche per il Gnl vale il problema della scarsità sul mercato rispetto alla domanda: le minori importazioni cinesi di gas naturale liquefatto nei primi dieci mesi del 2022 hanno aumentato la disponibilità per il mercato europeo, bisognoso di rimpiazzare i mancati volumi dalla Russia, ma come si ipotizza in due analisi fatte da Standard&Poors e dall'Agenzia internazionale dell'Energia (Iea), se le importazioni cinesi di Gnl riprendessero il prossimo anno ai ritmi del 2021 mancherebbe oltre l'85 per cento della fornitura globale di gas naturale liquefatto che ci si aspetterebbe in più. E si prevede che per l'anno prossimo la fornitura globale aumenterà di soli 20 miliardi di metri cubi.

In più, le recenti dichiarazioni del Qatar aumentano le preoccupazioni in vista del 2023. Al momento i consumi di gas più bassi degli italiani rispetto al 2022 stanno allontanando i rischi di razionamenti per la stagione invernale in corso, ma ormai è chiaro che i problemi potrebbero essere stati soltanto rinviati alla prossima primavera, quando si dovranno riempire di nuovo gli stoccaggi.