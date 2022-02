Chi può andare in pensione, quando e quanto costano le agevolazioni

"Pensione" ambito traguardo per molti, miraggio per i più giovani, tema di scontro per la politica. Una nuova riforma è all'orizzonte. La prossima settimana governo e sindacati valuteranno la possibilità di ritoccare e rendere più flessibile la legge Fornero, con misure specifiche per giovani e donne e rilanciare la previdenza integrativa.

Prima che la politica cambi ancora le regole, ecco come accedere alla pensione nel 2022.

Pensioni di anzianità

I requisiti sono 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini, 41 anni e 10 mesi se donne. Confermata la finestra di tre mesi nel privato e le regole particolari previste per il pubblico impiego. L'età richiesta rimane ferma ancora per un triennio a 67 anni sia per gli uomini sia per le donne.

Le donne possono anticipare, ma ha un costo

Anche per il 2022 è stata lasciata, alle sole donne, la possibilità di andare in pensione prima del tempo. Agevolazione prevista per le lavoratrici dipendenti con 35 anni di contributi entro il 2021 e i 58 anni di età, limite innalzato a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il vantaggio dell’uscita anticipata si traduce in un assegno pensionistico più leggero. Prima si smette di lavorare, più alta è la quota a cui si rinuncia (In media tra il 25-35%).

Quota 102

E' l'ex "Quota 100". Il numero è la dato dalla somma tra contributi ed età anagrafica. Resta il divieto di cumulo con attività di lavoro - a eccezione dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro annui lordi - e la facoltà di utilizzare la contribuzione mista per raggiungere il requisito contributivo di 38 anni (tranne la contribuzione presente nelle casse professionali).

Il simulatore online

Sul sito dell'Inps è stato lanciato "PensAMi”, il nuovo simulatore ideato per affiancare e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futuro pensionistico. Senza autenticazione, ma risponendo ad alcune domande, si possono verificare i possibili scenari pensionistici considerata l’attività lavorativa svolta.