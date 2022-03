Quando andremo in pensione

La prossima riforma delle pensioni dovrebbe dirci molto di come funzioneranno in futuro anche se al momento le aspettative non sono delle migliori, soprattutto per i più giovani. Le discussioni sulla riforma delle pensioni si sono fermate, principalmente per la guerra in Ucraina. Ci sono però dei punti fermi da cui iniziare, utili per farsi un'idea sulla situazione delle pensioni in Italia e di come potrebbe evolvere.

Quanto spende l'Italia in pensioni?

Secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istat, nel 2019 l'Italia ha speso circa 301 miliardi di euro per le pensioni, pari al 16,8% del Pil, dato sostanzialmente stabile rispetto al 2018 (aumentato del 2,6%).

Quanti sono i pensionati in Italia?

Nel 2019 i pensionati in Italia erano poco più di 16 milioni, quasi il 27% della popolazione. Anche questo dato è stabile rispetto al 2018. In futuro saranno di più, soprattutto rispetto a chi lavorerà.

Quanto si prende di pensione in media?

Nel 2019, la pensione media erogata è stata di 13.194 euro, circa 320 euro in più rispetto all’anno precedente. Le differenze tra uomo e donna sono evidenti e alcune persone percepiscono più pensioni. In media, l’importo di una pensione di una donna è più basso rispetto a quello di un uomo, secondo l'Istat per "la minore partecipazione al mercato del lavoro, dal differenziale salariale, dalla presenza di carriere contributive più brevi e frammentate".

A che età si va in pensione in Italia?

In generale, dal 2023, per il pensionamento occorrono almeno 67 anni di età e 20 anni di contributi (sia per il settore pubblico che per il settore privato). Per la pensione anticipata occorrono invece 41 anni e 10 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi per gli uomini) a prescindere dall'età anagrafica. In sostituzione di "Quota 100", il Governo ha introdotto "Quota 102" fatta da un mix di età anagrafica e contributiva (64 anni di età e 38 anni di contributi) valida solo per il 2022.

Le pensioni all'estero

Nelle classifiche tra Paesi l’Italia occupa le ultime posizioni per età effettiva di pensionamento e le prime per spesa dedicata alle pensioni. In sintesi, gli italiani finiscono di lavorare più giovani, prima rispetto a quanto accade all'estero, percependo la pensione per un numero maggiore di anni. A fronte di una media di 65,4 ani per gli uomini e di 63,7 per le donne, la media italiana di età pensionabile è infatti di 63,3 anni per gli uomini e di 61,5 anni per le donne. Il motivo principale è la presenza di diversi strumenti per anticipare la pensione (ultimo di questi l'abolito Quota 100). Riguardo la spesa, nel 2018 l’Italia aveva il secondo più alto livello di spesa pensionistica rispetto al PIL, seconda solo alla Grecia.

Lo Stato italiano prova a recuperare la spesa per pensioni tassandole, ed effettivamente le tasse italiane applicate alle pensioni sono tra le più alte al mondo. Ciò consente allo Stato italiano di abbattere parte della spesa pensionistica: nel 2019, ad esempio,l'IRPEF sulle pensioni ha generato 57 miliardi di euro (su 301 miliardi di euro spesi). Pur considerando questo aspetto, l'Italia continua ad avere un livello di spesa per le pensioni secondo solo a quello greco tra i Paesi dell'Ocse e dell'Unione Europea.

A che punto siamo con la riforma delle pensioni?

Quasi sicuramente, dal 2023 Quota 102 - che ha sostituito Quota 100 - non sarà rinnovata. La riforma delle pensioni si basa sul superamento della legge Fornero. Le ipotesi più accreditate dicono che il governo potrebbe proporre una piccola "penale" sull'assegno della pensione in cambio di un'uscita anticipata dal lavoro. Il problema è capire come strutturarlo. Su questa proposta si cercherà di mediare con i sindacati che chiedono l'estensione di questa flessibilità a partire dai 62 anni o con 41 di contributi a prescindere dall'età, permettendo ai lavoratori di poter scegliere quando andare in pensione senza penalizzazioni per chi ha iniziato a versare i contributi prima del 1996. Tra le ipotesi anche la modifica del meccanismo di adeguamento alla speranza di vita. Si potrà lasciare senza difficoltà il lavoro ben prima dei 67 anni (il limite anagrafico che tornerebbe in vigore con la Fornero "senza quote"): è una certezza. Il governo sembra intenzionato a non allontanarsi dalla soglia anagrafica minima dei 64 anni fissata dalla legge Fornero per i lavoratori totalmente contributivi.

Perchè è difficile riformare le pensioni in Italia?

La spesa pensionistica in Italia è superiore alla media sia europea che dei paesi OCSE, a prescindere dalle tasse. La materia delle pensioni in Italia è delicata, e il motivo di questi dati è figlio principalmente di due fattori:

L’età effettiva di pensionamento è relativamente bassa rispetto alla media Ocse e Ue;

L'aspettativa di vita e la composizione demografica italiana: in Italia ci sono sempre più anziani (quindi pensionati) e meno giovani occupati, a causa della decrescita demografica. Se oggi gli over 65 rappresentano il 23,2% del totale della popolazione, nel 2050 arriveranno al 35%, con un rapporto di 1 a 3 in favore degli anziani. In più, nei prossimi 30 anni le persone in età lavorativa passeranno dall'attuale 63,8% al 53,3% del totale. L’anno di picco è previsto nel 2048, dopo di che la spesa per pensioni inizierà a diminuire.

A che età si andrà in pensione?

L'Ocse ha segnalato che in Italia, i giovani che hanno iniziato a lavorare di recente potrebbero andare in pensione non prima dei 70 anni, con assegni al di sotto della soglia di povertà. Nelle proiezioni dell'Ocse, il dato italiano è tra i più alti, insieme a Danimarca (74 anni), Estonia (71 anni) e Paesi Bassi (71 anni), a dispetto di una media Ocse di 66 anni.

Sono presenti dei meccanismi di uscita anticipata, a 64 anni e 20 di contributi, ma la pensione maturata dovrà essere almeno 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale di circa 1.300 euro al mese, una soglia giudicata difficile da raggiungere dagli analisti a causa dei bassi salari, e delle carriere discontinue dei giovani. L'alternativa è aspettare il 67esimo anno di età, ma in questo caso bisogna poter arrivare a una pensione di almeno una volta e mezzo quella sociale, di 690 euro. In ultima istanza, si avvererebbero le previsioni dell'Ocse. La riforma delle pensioni dovrà apportare dei correttivi anche in questi termini.