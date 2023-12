Quando arriva la tredicesima: tutte le date da oggi al 24 dicembre

A qualcuno è già arrivata. A molti altri non ancora. Ci siamo. Tra lavoratori dipendenti e pensionati sono 35 milioni gli italiani che entro il 24 dicembre 2023 hanno ricevuto o riceveranno la tredicesima mensilità. In tutto 40,7 miliardi di euro. A "festeggiare" sarà come sempre anche il fisco che, attraverso la ritenuta dell'Irpef, incasserà ben 13,2 miliardi di euro.

La tredicesima matura durante l'anno lavorativo e viene corrisposta proporzionalmente ai mesi lavorati. È inclusa anche durante alcuni periodi di assenza retribuita, come ferie, malattia, infortunio, maternità e cassa integrazione. Non matura sul lavoro straordinario, in aspettativa, o per indennità di ferie non godute. Nei contratti part-time, la tredicesima si matura in proporzione all'orario lavorativo.

Calendario pagamenti tredicesima 2023

Per quanto riguarda pensioni, assegno sociale e invalidità civile, la data di pagamento della tredicesima è stata venerdì 1° dicembre. Per i pensionati, i pagamenti in contanti presso gli uffici postali si sono conclusi una settimana fa, martedì 5 dicembre.

Diverso il discorso per i dipendenti del settore privato: la data di pagamento varia a seconda di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. La data limite è sempre però la vigilia di Natale. Per quanto riguarda il Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) del commercio, è previsto che la tredicesima debba essere pagata entro il 24 di dicembre, ma il datore di lavoro può anticipare la data. Il ccnl metalmeccanici prevede a sua volta il pagamento della tredicesima in occasione delle feste di Natale, normalmente alla vigilia. Per i dipendenti statali, invece, le date di erogazione della tredicesima sono fissate dall'allegato 1 del decreto legge 350/2001 (qui i dettagli).

La tredicesima arriverà il 14 dicembre per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari, il 16 dicembre per il personale insegnante supplente temporaneo. Per il personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa, invece, la data di erogazione è il 15 dicembre. Per gli altri dipendenti pubblici è il 16 dicembre.

Il taglio del cuneo fiscale per le retribuzioni lorde annue inferiori a 35 mila euro introdotto dal governo Draghi e confermato anche per l'anno prossimo dall'esecutivo guidato dalla Meloni, ha un effetto limitato sulle tredicesime, nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro, elevato a 3 punti percentuali se la mensilità aggiuntiva è inferiore a 1.923 euro. Infine, dei 35 milioni di percettori della tredicesima, 16,1 milioni sono pensionati e 18,9 milioni sono lavoratori dipendenti.

Come si calcola la tredicesima

L'importo esatto della tredicesima non corrisponde mai allo stipendio mensile perché viene tassata diversamente, con deduzione di contributi previdenziali e fiscali. La formula standard di calcolo moltiplica la retribuzione lorda mensile per i mesi lavorati, dividendo il risultato per 12.

E la quattordicesima?

Circa 8 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato beneficiano oltre alla tredicesima anche della quattordicesima. La stessa viene erogata nel mese di luglio. I principali contratti nazionali di lavoro che prevedono questa mensilità aggiuntiva sono: l'agricoltura, l'alimentare, l'autotrasporto, il commercio/turismo e il comparto pulizia/multiservizi. La quattordicesima spetta anche ai pensionati, purché non ricevano prestazioni di natura assistenziale come le invalidità civili, gli assegni sociali, rendite Inail e trattamenti non Inps.