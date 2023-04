Quanto hanno guadagnato gli italiani nel 2021?

Pochissime novità dalle dichiarazioni dei redditi 2022, con gli italiani del Nordest che hanno guadagnato più di tutti, anche se questa volta il comune più ricco si trova un po' più giù, in Toscana. Il reddito medio degli italiani si attesta nel 2021 a poco più di 22mila euro, con un lavoratore su quattro che non è riuscito a portare a casa più di 15mila euro. Vediamo la situazione nel dettaglio.

Un italiano su quattro dichiara meno di 15mila euro

Nel 2022 un contribuente su quattro (il 26% del totale) ha dichiarato al fisco un reddito inferiore ai 15mila euro, versando il 3,6% dell'Irpef complessiva. Questo è quanto emerge dalle 41,5 milioni di dichiarazioni dei redditi presentate nel 2022 (+0,8% rispetto all’anno precedente) rese note dal dipartimento delle Finanze. Il 70% dei contribuenti, invece, ha dichiarato tra i 15mila e i 70mila euro versando il 65% dell’Irpef. I più 'ricchi', ovvero coloro che hanno dichiarato un reddito sopra i 70mila euro, sono solo il 4%, ma hanno versato il 31% del totale.

Mediamente i lavoratori autonomi hanno guadagnato più degli imprenditori, con i primi che hanno dichiarato in media oltre 60mila euro e i secondi poco più di 24mila. Seguono i lavoratori dipendenti con 21,5mila euro e infine i pensionati con 18,9mila euro. Il reddito medio si attesta a 22.540 euro (+4,5% rispetto al 2020) mentre quello complessivo totale dichiarato, composto per circa l’83,2% da redditi da lavoro dipendente e da pensione, ammonta a oltre 912,4 miliardi di euro (47 miliardi in più rispetto all’anno precedente, +5,5%).

Più ricco il Nord: sorpresa Toscana

Anche nel 2021 il Nord si conferma più ricco del Sud, con la Lombardia che registra i redditi più alti (26.600 euro) e la Calabria i più bassi (16.300 euro). Ma qual è il comune più ricco d’Italia? Sorpresa: la risposta è Lajatico, un piccolo centro in provincia di Pisa, con oltre 50mila euro di reddito Irpef pro capite. Basiglio (Milano), al primo posto lo scorso anno, slitta in seconda posizione con quasi 50mila euro. Sul terzo gradino del podio Bogogno (Novara), con i suoi 960 contribuenti che dichiarano al fisco quasi 40mila euro ciascuno.

E tra i comuni più popolosi (quelli con oltre 100mila contribuenti)? Milano si piazza in testa alla classifica, con oltre 30mila euro pro capite (33.703 euro). Seguono Parma (26.647), Padova (26.550) e Bologna (25.334). Fuori dal podio Bologna (26.493) e Modena (26.181) mentre Roma si piazza al sesto posto (25.990), con quasi 8mila euro in meno rispetto a Milano.

