Pensioni: le tre quote per superare la legge Fornero (almeno in parte)

Sulla riforma delle pensioni c'è una situazione di stallo. L'ambizioso progetto di riforma annunciato dal centrodestra rimane un proposito di lungo termine o, per dirla con le parole di importanti esponenti della maggioranza, un "obiettivo di legislatura". In autunno, quando si dovranno mettere le basi della nuova legge di bilancio (sarà la seconda del governo Meloni), se ne saprà forse di più: l'esecutivo dovrà per forza mettere nero su bianco le novità in vista del 2024. In campagna elettorale il centrodestra aveva promesso la fine della riforma Fornero, ma riscriverla con il nostro andamento demografico peggiorerebbe ancora il quadro nell'immediato, secondo gli esperti. Intanto, nel Documento di economia e finanza (Def), che delinea i contorni della prossima manovra, di soldi stanziati per "superare la Fornero" non c'è quasi traccia. Non sarà affatto facile trovare una misura che concili buonsenso, reali esigenze dei lavoratori e sostenibilità finanziaria.

Il tempo corre veloce: a fine anno scade quota 103 e, senza un intervento rapido, all'orizzonte c'è il ritorno della legge Fornero. La disciplina voluta dall'ex ministra del lavoro e delle politiche sociali del governo Monti, Elsa Fornero, fissa a 67 anni l'età di pensionamento, anticipabile - con un taglio dell'assegno - per gli uomini con alle spalle almeno 42 anni e 10 mesi di contributi e per le donne con 41 anni e 10 mesi. I sindacati chiedono una riforma che superi il vecchio sistema e consenta una maggiore flessibilità in uscita, a partire dai 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. Ma i costi sono alti.

Le tre quote per superare la legge Fornero sulle pensioni (almeno in parte)

I sindacati intanto si preparano a tornare a chiedere risposte immediate nel nuovo tavolo tecnico in programma il prossimo 26 luglio, con l'Osservatorio sul monitoraggio della spesa previdenziale, l'organismo istituito dal ministro del lavoro, Marina Elvira Calderone. Si tratta di un incontro importante ma ancora interlocutorio, dal momento che il governo, inevitabilmente, deciderà il da farsi quando la legge di bilancio sarà in dirittura d'arrivo. Ovvero ad autunno inoltrato. Sta di fatto che il governo Meloni ragiona su quali soluzioni adottare nel 2024, in attesa di superare la legge Fornero, almeno parzialmente. E sono tre le quote "in ballo" da poter potenzialmente adottare in tema di pensioni, per l'anno prossimo. Si tratta al momento di ipotesi in corso di valutazione da parte del governo, misure di compromesso. Sul tavolo ci sono già quota 96 per i soli lavoratori impegnati in attività gravose e usuranti, quota 41 "contributiva", oltre che la proroga di quota 103. La flessibilità in uscita dal lavoro resta il nodo più complicato da sciogliere.

Andiamo con ordine. Il 31 dicembre 2023 anche quota 103 vedrà la sua fine e il governo Meloni deve presentare una "soluzione" ai sindacati su come uscire anticipatamente dal lavoro anche nel corso del 2024. Detto dell'impossibilità di una riforma strutturale a stretto giro, si fa sempre più strada l'ipotesi della riconferma, per un altro anno, proprio della stessa quota 103: introdotta dal governo di Mario Draghi, prevede l'uscita dal lavoro con 41 anni di contributi e 62 anni d'età. Un suo prolungamento a tutto il 2024 viene al momento considerata una soluzione abbastanza probabile. Per confermarla serve circa un miliardo di euro.

L'obiettivo della Lega e di una parte della maggioranza, però, resta quello di aprire la strada prima della fine della legislatura a quota 41 in forma secca: il che vuol dire pensionamento con 41 anni di contributi a prescindere dall'età, per tutti. Il Carroccio, quindi, non direbbe "no" all'introduzione, in forma temporanea, di una quota 41 vincolata al ricalcolo contributivo dell'assegno che, in questo caso, si ridurrebbe del 10-15%. A scanso di equivoci, si tratta di una misura molto costosa: vale circa 4 miliardi di euro solo il primo anno. Adesso non ci sono le coperture finanziarie necessarie.

E quota 96? Se ne sta parlando nelle ultime ore, come possibile novità per il 2024. Questa ipotesi garantirebbe l'uscita dal lavoro con 61 anni d'età e 35 di contributi, ma solo per alcune specifiche categorie. E tra queste dovrebbero essere comprese quelle dei lavoratori impegnati in attività gravose e usuranti. La strada che porta alla chiusura del cerchio, in ogni caso, è ancora molto lunga.

