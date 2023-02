Quanto costavano le cose una volta

Nell'ultimo anno, l'inflazione ha aumentato in maniera straordinaria i prezzi di prodotti usati nella vita di ogni giorno, in alcuni casi come non si vedeva da decenni. Se poi si allarga lo sguardo, negli ultimi 20 anni la situazione è cambiata in maniera ancora più consistente, anche se non sempre in negativo. Di sicuro, alcune categorie di prodotti impattano più sulle nostre tasche nel 2023 rispetto al 2001, anche perché gli stipendi in Italia sono aumentati meno rispetto a quanto fatto dai prezzi. Confrontando i dati a disposizione, Today è in grado di dire quanti soldi paghiamo in più, o risparmiamo, su una serie di prodotti e servizi di largo consumo che si acquistano durante l'anno. E le sorprese non mancano.

Fino a che punto arriverà l'inflazione

Nel 2022 l'inflazione è cresciuta a un livello che non si vedeva da trentasette anni, dal 1985. La componente dei costi dell'energia ha pesato più di ogni altra: l'inflazione nel 2022 è aumentata dell'8,1 per cento, ma i prezzi dei beni energetici sono cresciuti del 50,9 per cento. Nel 2022, una famiglia con due figli ha speso circa 2.766 euro in più rispetto all'anno precedente ma la cifra supera i 3mila euro per chi ha tre figli.

Come andrà a finire? Diverse fonti concordano sulle previsioni: l'incertezza è ampia. In generale, è chiaro che i prezzi crescono più degli stipendi, causando una decisa perdita del potere d'acquisto. I 100 euro di oggi non sono uguali a quelli di ieri.

Il picco sembra comunque passato, ma l'inflazione pare sarà ancora superiore alla soglia "ideale" del 2 per cento anche nel 2023. Il calo attuale è dovuto alle componenti più volatili, soprattutto energetiche, mentre l'inflazione di fondo continua ad aumentare.

Ci sono alcuni beni che infatti continuano a costare più di prima, come quelli "non durevoli", tra cui alimentari, prodotti farmaceutici e alcolici -. Anche i Beni durevoli aumentano a causa dei prezzi dei grandi elettrodomestici.

Chi ne soffre di più

Cosa vuol dire che l'inflazione "rimane ancora al 10 per cento"? Gli esempi pratici danno un'idea migliore: come fa notare l'Unione nazionale consumatori, per una coppia con due figli, l'inflazione al 10 per cento significa aver speso 3167 euro in più su base annua, di cui 969 solo per mangiare e bere. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 2931 euro, di cui 875 per cibo e bevande. In media, per una famiglia il rincaro è di 2514 euro. Il primato spetta alle famiglie numerose con più di 3 figli, con costi aumentati di 3558 euro, di cui 1157 solo per i prodotti alimentari.

I NUOVI COSTI PER LE FAMIGLIE (Valori in Euro) LA SPESA Famiglia media Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Coppie con 3 o più figli Inflazione annua di gennaio Prodotti alimentari e bevande analcoliche 711 969 875 1157 +12,6 Bevande alcoliche e tabacchi 13 16 16 16 +2,5 Abbigliamento e calzature 38 68 53 82 +3,2 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 1193 1313 1237 1463 +34,8 Mobili, articoli e servizi per la casa 117 142 149 142 +8,7 Servizi sanitari e spese per la salute 20 23 22 24 +1,4 Trasporti 214 324 303 357 +7,4 Comunicazioni -1 -1 -1 -1 -0,1 Ricreazione, spettacoli e cultura 39 61 49 70 +3,3 Istruzione 2 5 3 5 +0,9 Servizi ricettivi e di ristorazione 87 136 119 133 +7,2 Altri beni e servizi 81 111 106 111 +3,9 TOTALE RINCARO ANNUO 2514 3167 2931 3558 +10,0

Tuttavia, c'è da dire che l'inflazione non è uguale per tutti. L'Istat ha sottolineato che l'impatto dell'inflazione è stato più ampio sulle famiglie con minore capacità di spesa. In pratica, è come se questa fascia di popolazione avesse avuto un aumento dei prezzi diverso, ancora più alto. Secondo i calcoli dell'Istat, l'inflazione per le famiglie con minore capacità di spesa ha raggiunto il 12,1 per cento di aumento rispetto al 7,2 per cento di quelle con la maggiore capacità di spesa.

I nuovi prezzi delle cose

Se il costo del caffè al bar è più che raddoppiato rispetto al 2001, ci sono anche dei prezzi che sono diminuiti. Today ha elaborato i dati di Altroconsumo su base Istat per capire come sono cambiati i prezzi negli ultimi 20 anni. Non tutto costa di più rispetto a 20 anni fa. Ad esempio, come si nota dal grafico sottostante, il prezzo di alcuni prodotti elettronici ed elettrodomestici è diminuito nel tempo, come computer o lavatrici e macchine da caffè.

Ci sono invece stati aumenti generalizzati tra i prodotti alimentari, con alcune eccezioni. Tra i prodotti presenti, l'unico che non è aumentato è la passata di pomodoro, che costa, in media, circa 20 centesimi in meno rispetto al 2001. Impressiona l'aumento del pane, con il prezzo cresciuto di oltre l'80 per cento in vent'anni.

Nell'ultimo anno i prezzi sono aumentati come non si vedeva da decenni. Secondo i calcoli dell'Unione nazionale consumatori, la voce "pane e cereali" - che include pane, pasta, farina e riso - è quella aumentata più delle altre con una spesa aggiuntiva di 100 euro rispetto al 2021. Al secondo posto ci sono i vegetali che costano mediamente 92 euro in più a famiglia. La classifica dei beni che costano di più è chiusa da altri prodotti alimentari, come salse, piatti pronti, alimenti per bimbi, integratori alimentari e caffè, tè e cacao, aumentati di circa 9 euro.

Dopo gli aumenti del 2022, i prezzi stanno iniziando a "raffreddarsi", ma continuano a salire, anche se meno rispetto al passato. Secondo le stime della Commissione Europea, in Italia l'inflazione dovrebbe tornare gradualmente ai livelli "soliti" non prima del 2024.

