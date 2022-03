Quanti sono gli italiani in povertà assoluta

Nel 2021, secondo le stime provvisorie dell'Istat, l'indice di povertà assoluta è stato pari al 7.5%, un dato sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente (7,7%). Secondo l'Istat il numero di individui in povertà è invece pari a circa 5,6 milioni (9,4%, come nel 2020). A pesare sulle fasce più fragili della popolazione è stata anche l'inflazione che si è attestata nel 2021 all'1,9%: senza la crescita dei prezzi l'incidenza sarebbe stata al 7,0% a livello familiare e all'8,8% a livello individuale, in lieve calo, quindi, rispetto al 2020.

La sostanziale stabilità della povertà assoluta, rimarca l'istituto di statistica, si colloca nel contesto di una marcata ripresa della spesa per consumi delle famiglie. Secondo le stime preliminari, infatti, la spesa media mensile cresce del 4,7% (+2,8% al netto dell'inflazione), con evidenti differenze tra le famiglie più abbienti (+6,2%) e quelle meno abbienti (+1,7%).

La povertà assoluta cresce nel Mezzogiorno e scende al Nord

Secondo l'istituto di statistica nel 2021 si è allargato il divario tra le varie aree del Paese, nella fattispecie tra Nord e Sud. Si contano infatti oltre 108mila famiglie in meno in condizioni di povertà assoluta al Nord (da 7,6% del 2020 a 6,7%), dinamica confermata anche a livello individuale (-301mila persone, da 9,3% a 8,2%). Andamento opposto si registra nel Mezzogiorno dove la povertà assoluta cresce e riguarda il 10,0% delle famiglie (da 9,4%) e il 12,1% degli individui (da 11,1%, +196mila). Nel Centro, infine, l'incidenza di povertà rimane stabile tra le famiglie (da 5,4% a 5,6%), ma aumenta tra gli individui (da 6,6% a 7,3%, +75 mila rispetto al 2020).

Le famiglie colpite dalla crisi

La povertà non colpisce tutti nello stesso modo. "La presenza di figli minori - si legge nel report - continua ad essere un fattore che espone maggiormente le famiglie al disagio; infatti l'incidenza di povertà assoluta si conferma elevata (11,5%) per le famiglie con almeno un figlio minore e nel caso di famiglie formate da coppie con 3 o più figli sale al 20,0%. La percentuale è decisamente più bassa e pari al 5,5% tra le famiglie con almeno un anziano (5,6% nel 2020, valore sostanzialmente stabile) a conferma dell'importante ruolo di protezione economica che i trasferimenti pensionistici assumono in ambito familiare".

Valori elevati dell'incidenza di povertà assoluta si continuano a osservare per le famiglie con persona di riferimento di 35-54 anni colpite in modo significativo dalla crisi nel 2020. Il totale dei minori in povertà assoluta nel 2021 è stato pari a 1 milione e 384mila: l'incidenza si conferma elevata, al 14,2%, stabile rispetto al 2020 ma maggiore di quasi tre punti percentuali rispetto al 2019, quando era pari all'11,4%

Cresce la spesa delle famiglie

Nel 2021, la stima preliminare della spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia si è attestata a 2.439 euro mensili, in crescita del 4,7% rispetto ai 2.328 euro dell’anno precedente. Si tratta di una crescita molto accentuata, rileva l'Istat, che però non compensa il crollo del 2020. Rispetto ai 2.560 euro del 2019, infatti, la spesa media è ancora inferiore del 4,7%. Considerando la dinamica inflazionistica (+1,9%), la crescita in termini reali rispetto al 2020 risulta infatti più contenuta. La crescita delle spese per consumi delle famiglie è diffusa su tutto il territorio nazionale, ma risulta più decisa nel Nord Italia (+6,0%), seguono il Mezzogiorno (+3,7%) e il Centro (+3,1%). In valori assoluti, la spesa media più elevata si osserva come sempre nel Nord, dove si attesta a 2.676 euro mensili, seguito dal Centro (2.588 euro) e, a maggiore distanza, dal Mezzogiorno (1.985 euro).