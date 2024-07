Crollano i compensi degli influencer: quanto guadagnano oggi i creator italiani

Il caso Ferragni-Balocco sembra davvero aver segnato uno spartiacque nel mercato degli influencer. I brand sono ormai meno orientati verso i grandi nomi e più sui personaggi minori, i cosiddetti "nano-influencer". Nel grande mare dell'influecer economy, questi ultimi si distinguono per schiere di follower meno numerose ma più fedeli e possono quindi offrire alle aziende "target più profilati e un grado superiore di fiducia da parte della propria community, che si traducono in un'autorevolezza di merito, fondata sulla qualità e il valore dei contenuti che producono, e non sulla fama".

A certificare questa tendenza è DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale che ogni anno pubblica il listino dei compensi degli influencer in Italia. Dai numeri, emerge che i guadagni sulle piattaforme si sono ridotti in modo evidente soprattutto per la categoria delle celebrity e dei mega-influencer, mentre aumenta sia il numero che i compensi dei creator più piccoli. Non a caso, sembrerebbe essere ormai avvitato il passaggio dall'influencer economy alla creator economy.

Soffrono le celebrity, crescono i nano-influencer: i guadagni sulle piattaforme

Guardando ai numeri specifici per le varie piattaforme, emerge un'ulteriore caduta di Facebook, già in calo da due anni: nel 2024 risultano in forte contrazione i compensi (- 47,40 per cento in media) per tutte le categorie di influencer. Per TikTok e YouTube il calo è rispettivamente 19 e del 21 per cento, ma con differenze importanti per le varie categorie di creator. Per quanto riguarda TikTok, a crollare sono infatti i guadagni delle celebrity (quasi del 68 per cento) e dei mega Influencer (- 40 per cento). Su YouTube spicca invece contrazione nel settore centrale, con le categorie dei cosiddetti mid-tier e macro influencer, rispettivamente -26,5 e -33,5 per cento).

Su Instagram c'è invece un aumento dei guadagni, ma tutto a vantaggio di alcune categorie. Anche qui, a perdere sono le celebrity (-31,6 per ento ) e i mega influencer (-16 per cento) mentre tutte le cateogorie più piccole crescono.

Secondo quanto emerge dall'analisi di DeRev, a partire dallo scorso anno le aziende hanno cominciato a ridurre gli investimenti su personaggi noti e a puntare invece su più protagonisti minori dei social. "Il fatto che non siano particolarmente noti ed esposti limita il rischio di crisi reputazionali", spiega il ceo Roberto Esposito. "Questa modalità di distribuzione del budget favorisce collaborazioni a lungo periodo, basate sullo storytelling di brand e prodotti in modo ricorrente nel corso dell’anno, mentre il costo di una celebrity costringe, nella maggior parte dei casi, ad attivare partnership spot per singoli contenuti che si esauriscono nel giro di 48 ore dalla pubblicazione".

L'influencer economy è in crisi?

Il calo dei compensi non indica però automaticamente una crisi dell'intero settore, ma piuttosto una sua trasformazione. "Gli avvenimenti dell'ultimo anno, come il caso The Borderline e il Pandoro Gate hanno inciso profondamente sul mondo degli influencer. Non si sono ridotti gli investimenti o l'interesse degli utenti nei confronti dei creator, ma sono cambiate la modalità di relazione e le aspettative nei loro confronti", spiega ancora Esposito. "In particolare, a guidare la relazione tra influencer e utenti, e di conseguenza i brand, sono due driver principali: fiducia nel creator e valore del contenuto".

Va sottolineato anche come il mercato dell'influencer marketing sia ormai fortemente concorrenziale: il numero di creator continua a crescere "con la conseguenza che ci troviamo per la prima volta in un vero e proprio scenario di concorrenza". Inoltre, la diminuzione dei compensi per singolo contenuto è dovuta anche "a una normalizzazione del mercato" che secondo la società di marketing era già ampiamente prevista.