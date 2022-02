Niente più assegno Inps per quarantene e fragili: termina la tutela Covid

Per il 2022 "non è possibile" il riconoscimento della malattia per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori cosiddetti fragili poiché la misura non è stata prorogata ma è possibile valutare sui casi a cavallo del 2021 e 2022 se ci saranno le risorse. Lo precisa l'Inps in un messaggio.

"Per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022", si legge, il riconoscimento di queste tutele nei confronti di queste categorie di lavoratori "potrà essere assicurato nei limiti delle risorse disponibili". Sono stati stanziati per questa misurai 663,1 milioni di euro per il 2020 e 976,7 milioni per il 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 aveva modificato la disciplina delle tutele previste, durante l’emergenza Covid-19, per i lavoratori in quarantena e per i cosiddetti lavoratori “fragili” stabilendo l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato.

Passato il termine del 31 dicembre 2021 e senza il rifinanziamento della misura, la tutela è quindi terminata.