Quando arriva la quattordicesima: a chi spetta, date e importi

Tra giugno e luglio, alcune categorie di lavoratori e pensionati riceveranno un assegno "doppio" rispetto agli altri mesi. Il motivo? È il periodo dell'anno in cui viene erogata la quattordicesima, definita anche "gratifica feriale", una mensilità aggiuntiva che va ad aggiungersi all'importo previsto ogni mese. Vediamo nel dettaglio a chi spetta e come si calcola. Secondo le stime di Confesercenti, saranno 10 milioni gli italiani che riceveranno la quattordicesima mensilità, per un totale di circa 14 miliardi di euro. Un’iniezione di liquidità consistente che potrebbe generare 6,8 miliardi di euro di consumi delle famiglie.

Quattordicesima 2023, a chi spetta e quando arriva

A differenza della tredicesima, che viene corrisposta a dipendenti e pensionati prima di Natale, la quattordicesima arriva invece all'inizio dell'estate e spetta a chi ha un reddito fino a 14.657,24 euro lordi all'anno e ha almeno 64 anni di età. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti il pagamento della quattordicesima varia a seconda del settore in cui si lavora e alla tipologia di contratto: solitamente i pagamenti avvengono con la mensilità di giugno o con quella di luglio. Stesso discorso per i pensionati, che però dovranno attendere il primo giorno bancabile del mese, come avviene per l'erogazione dell'assegno pensionistico.

Per quanto riguarda i pensionati, hanno diritto alla quattordicesima i cittadini che hanno compiuto i 64 anni d'età entro il 30 giugno 2023. Chi li compie dopo potrà ricevere la quattordicesima con la pensione di dicembre. Inoltre, la mensilità aggiuntiva spetta ai pensionati con reddito annuale inferiore a 14.657,24 euro. Questa viene erogata a tutti i cittadini destinatari di pensioni di anzianità, di vecchiaia, di invalidità o la pensione anticipata, o anche chi prende la pensione di reversibilità.

Se per i pensionati la data del pagamento della quattordicesima coincide con quella dell'assegno previdenziale, per i dipendenti privati il periodo cambia in base alla tipologia di contratto collettivo nazionale. In alcuni casi arriva a giugno, come per l'industria chimica e farmaceutica o per il settore dei tabacchi, in altri è prevista a luglio, come per commercio e terziario o contratto Turismo - Confcommercio. Esclusi invece i dipendenti pubblici, così come i lavoratori autonomi, i lavoratori domestici, e quelli assunti con contratti di stage, co.co.co. e tirocinanti.

Come si calcola l'importo della quattordicesima

Calcolare l'importo della quattordicesima è molto semplice. Questa è infatti pari a un dodicesimo della retribuzione ricevuta nell'anno precedente dal lavoratore. L'importo va calcolato sulla somma lorda di 12 mensilità: per chi ha lavorato tutto l'anno l'importo sarà molto simile a quello della busta paga mensile, mentre per chi ha lavorato soltanto alcuni mesi, l'importo verrà calcolato sul periodo effettivo di attività. Invece, come ricorda l'Inps, per i pensionati l'importo varia in base all'anzianità contributiva (meno di 15 anni, tra 15 e 25 anni o oltre 25 anni, che diventano 18 e 28 anni per i lavoratori autonomi) e del proprio reddito (se è meno di 1,5 volte il minimo Inps, o fino a 2 volte il minimo Inps). L'importo varia da un minimo di 336 euro a un massimo di 655 euro.

Mutui e vacanze, come la spendono gli italiani

Arriva la quattordicesima 2023. Tra la seconda metà di giugno e la prima settimana di luglio circa 10 milioni di italiani riceveranno una mensilità in più, per un totale di circa 14 miliardi di euro. Un’iniezione di liquidità consistente che potrebbe generare 6,8 miliardi di euro di consumi delle famiglie. A stimarlo è Confesercenti, sulla base di un sondaggio condotto con Ipsos. Per i consumi sarà una spinta considerevole, che si riverserà soprattutto sul turismo: tra gli utilizzi più indicati in assoluto per la mensilità aggiuntiva c'è infatti la voce vacanze, scelta dal 51% degli intervistati e per la quale l'associazione dei commercianti stima che verranno usati 3,7 miliardi di euro. Segue al 25% l'intenzione di investirla nello shopping durante i saldi estivi - per circa 1,8 miliardi di euro - mentre un ulteriore 18% indica che la impiegherà per l'acquisto di altri prodotti (1,3 miliardi).

Una buona parte delle restanti risorse, però, - rileva Confesercenti dal sondaggio Ipsos, circa 4,7 miliardi di euro - verrà impiegata per saldare conti in sospeso o pagare spese obbligate: il 21% risponde che userà almeno una parte della quattordicesima per pagare debiti, per un totale di circa 1,5 miliardi di euro; il 15% per pagare mutui e finanziamenti (poco più di 1 miliardo di euro), voce di spesa aumentata nell'ultimo anno per via dell'aumento dei tassi di interesse. Un altro 15% degli intervistati, invece, investirà parte delle risorse in più per pagare centri estivi o vacanze studio per i figli (1.106 milioni di euro circa), mentre il 14% sceglierà spese legate alla sanità o alla salute (1.018,7 milioni di euro).

Inoltre, circa 1,5 miliardi di euro, secondo le stime di Confesercenti, andranno nel risparmio, fortemente eroso da questi mesi di alta inflazione: il desiderio di impiegare parte o tutta la quattordicesima per incrementare le proprie riserve è indicato solo dal 21% degli intervistati, mentre il 12% indica anche fini di investimento, cui saranno riservati oltre 870 milioni di euro. "L’effetto quattordicesima - commenta Confesercenti - potrebbe dare un’accelerazione importante dopo una primavera 'fredda' per i consumi, a causa della corsa dei prezzi e dell’aumento del peso delle spese obbligate sui budget familiari. Si conferma dunque la necessità di salvaguardare il potere d'acquisto degli italiani: noi proponiamo di agire attraverso la leva fiscale, detassando gli aumenti retributivi previsti dai rinnovi dei contratti nazionali. Ci sono milioni di lavoratori in Italia che attendono il rinnovo del contratto, ed un intervento di questo tipo velocizzerebbe la contrattazione e sbloccherebbe risorse per le famiglie: secondo le nostre stime, porterebbe per il solo 2023 a una spesa per consumi aggiuntiva di 2,8 miliardi".