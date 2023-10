I prezzi degli alimentari sono cresciuti meno che nel resto d'Europa, ma preoccupa il futuro

Dalla pandemia alla guerra in Ucraina: i tre anni che ci hanno preceduto sono stati di fuoco. Da un lato le interruzioni nelle catene della logistica, dall'altro l'alto prezzo dell'energia e di alcuni prodotti (se veda ad esempio mais e olio di girasole) legati alle dinamiche della guerra tra Russia e Ucraina, hanno fatto lievitare verso l'alto il carrello della spesa degli italiani. La buona notizia però c'è: il carrello della spesa degli italiani è più leggero rispetto a quello dei nostri vicini europei. I prezzi dei nostri alimentari, anche se fanno registrare aumenti rilevanti, sono cresciuti tendenzialmente meno rispetto a quelli della Ue e degli altri Paesi industriali più avanzati.

L'Italia tiene sull'inflazione, ma è in crisi sull'energia e sui redditi rispetto al resto d'Europa

La crescita media dei prezzi (misurata dall’indice Istat per i prodotti alimentari, bevande e tabacco, armonizzato per i confronti europei) ha raggiunto l’8,1%, ma è stata più contenuta di quella media dell’UE (10,2%) e dell’Eurozona (9%). Meglio di noi ha fatto la Francia, che grazie al suo maggior grado di autosufficienza, alimentare ed energetica, ha subito di meno gli aumenti dei prezzi internazionali ed è riuscita a contenere gli incrementi degli alimentari a un +6%. Diverso il caso delle utenze domestiche, che in Italia sono cresciute nel 2022 di oltre il 35%, quasi il doppio della media UE (+18%), due volte quelle della Germania e più del triplo della Francia. È forse il dato più rilevante che emerge dal rapporto Ismea sull'agroalimentare italiano, presentato a Roma martedì 17 ottobre 2023.

E il problema sono i redditi, da noi generalmente più bassi che nel resto d'Europa, che spinge verso il basso gli acquisti degli italiani anche per i prodotti alimentari: sono calati del 3,7% nel 2022. Ma l'inflazione non colpisce tutti allo stesso modo: a sentire di più i suoi effetti sono le famiglie di reddito medio-basso molto numerose. Ci si rivolge, molto più che in passato, ai discount, ma sono proprio i supermercati a basso prezzo a far registrare gli aumenti più rilevanti

L'industria alimentare è cresciuta, ma il problema oggi è il clima e la scarsa produttività

Tra il 2012 e il 2022 l'industria alimentare è cresciuta in Europa e nel mondo. Le esportazioni sono cresciute del +7,6% (contro il 5,5% dell'esportazione totale di beni nel periodo considerato). Oggi le nostre esportazioni nell'agroalimentare valgono circa 61 miliardi di euro e, tendenzialmente, sono cresciute di più di quelle di altri paesi europei. Il peso dell’Italia sulla produzione agricola dell’UE è pari complessivamente al 14%, ma sale al 37% per il vino, dove è secondo solo a quello della Francia (43%), e al 33% per l’olio d’oliva, dove segue il 48% della Spagna. Anche per la frutta, con il 18% della produzione dell’UE siamo uno dei leader del settore. Ma il tallone d'Achille è ancora la scarsa produttività di alcune nostre imprese, come si può intuire anche dal grafico sotto.

Le nostre imprese agricole sono di dimensione mediamente più piccole rispetto a quelle europee e il prezzo i termini di produttività è palpabile. Paghiamo inoltre la scarsa presenza di giovani imprenditori (solo il 9%, contro il 12% della media UE) e il basso livello di formazione di chi guida le aziende agricole.

E il problema è sempre più anche quello del clima. Il 2022 è stato l’anno più caldo e meno piovoso da quando vengono monitorati i dati meteoclimatici in Italia e il 2023 si sta rivelando anche peggiore. Un'evidenza che ha fatto retrocedere l’Italia in terza posizione nella graduatoria UE della produzione agricola, dopo Francia e Germania (prima era seconda dopo la Francia); ma, soprattutto, dal 2021 ha passato alla Francia il primato del valore aggiunto, mantenuto quasi ininterrottamente dal nostro Paese nel corso del decennio.

E il problema è particolarmente avvertito in alcune filiere, come quelle dell'olio. Il suo prezzo è cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi, anche per la siccità che ha interessato il più grande produttore al mondo: la Spagna.

Lollobrigida:"Difendere le eccellenze italiane, no alla carne cellulare"

"Siamo intervenuti con sostegni su settori minacciati dal cambiamento climatico, come il settore dell'olio, con finanziamenti di 100 milioni di euro ai frantoi che le ragioni stanno mettendo in campo per sostenere la filiera - afferma il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida a Today.it, durante il punto stampa al margine del convegno - purtroppo ci sono delle fluttuazioni climatiche che creano una criticità per quanto riguarda la quantità della produzione, ma non intacca sulla qualità e su questo aspetto che dobbiamo insistere. Dobbiamo comunicare meglio che gli oli non sono tutti uguali, il nostro olio è diverso da quello proveniente dal Nord Africa o da altri paesi europei".

Chiusura netta invece per quanto riguarda quella che per molti è uno dei settori che nei prossimi anni potrebbe costituire il vero e proprio futuro dell'industria agroalimentare, ovvero la carne sintetica: "Nessun passo indietro rispetto all'importazione, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti che, con il cibo di qualità non c'entrano nulla e che a nostro avviso non hanno nemmeno i requisiti di garanzia per la salute pubblica. Riteniamo che l'Italia possa essere la prima nazione libera da questo rischio e speriamo che l'Europa ci segua" ha dichiarato il ministro al punto stampa con i giornalisti presenti.

Un punto che spacca letteralmente parte dell'opinione pubblica e degli esperti. Il rischio è di trovarci indietro, nei prossimi anni, in uno dei settori più fiorenti e ad alto valore tecnologico dell'industria agroalimentare che verrà.

