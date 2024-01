Mutui, spiragli dalla Bce per un taglio dei tassi (ma non prima dell'estate)

La presidente della Bce Christine Lagarde si è detta fiduciosa del fatto che in estate il Consiglio direttivo della Bce possa trovare una maggioranza favorevole al primo taglio dei tassi. "Direi che è probabile" ha detto Lagarde in un'intervista televisiva a Bloomberg da Davos dove partecipa al World economic forum 2024. Certo, al momento la certezza non c'è. "Devo essere prudente", ha spiegato Lagarde, da una parte perché le decisioni saranno adottate in base ai prossimi dati in arrivo ma anche perché "ognuno dei membri del Consiglio direttivo ha la sua opinione e valuta i suoi dati nazionali, diversi da paese a paese".

L'impennata e il calo delle ultime settimane

La Bce dunque si appresta a invertire la rotta tracciata a luglio del 2022 quando per contrastare l'inflazione ha iniziato a rivedere al rialzo i tassi di interesse sui soldi che presta alle altre banche. Nel giro di poco più di un anno i tassi sono passati dallo 0,5 al 4,5%, un aumento che ha avuto un impatto diretto sugli interessi dei mutui. A tutto svantaggio di chi ha sottoscritto un prestito a tasso variabile o ha acceso un mutuo a tasso fisso in tempi recenti.

Da qualche settimana ci sono timidi segnali di un'inversione di tendenza. Già ieri l'Abi (Associazione bancaria italiana) ha comunicato che a dicembre il tasso medio sulle nuove operazioni per l'acquisto di una abitazione ha fatto registrare una piccola discesa passando dal 4,50% di novembre al 4,42% dell'ultimo mese del 2023. Si tratta di una flessione che probabilmente non giustifica ancora l'eventuale ricorso a una surroga del mutuo (ovvero al trasferimento del prestito in un'altra banca a condizioni più vantaggiose) o a una rinegoziazione.

Se la Bce dovesse iniziare a ridurre sensibilmente i tassi però le cose potrebbero cambiare. È molto probabile però che la sforbiciata della banca centrale non arrivi prima dell'estate e comunque tutto dipenderà dall'andamento dell'inflazione che a dicembre nell'Eurozona è tornata a salire attestandosi al 2,9% contro il 2,4 di novembre.

Patuanelli (Abi): "Temo che la decisione arrivi tardi"

Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, non è troppo ottimista. "Temo che si arrivi tardi a decidere la riduzione dei tassi ufficiali di sconto, cioè che si attenda che tutta l'Europa vada sotto il 2%" ha detto a margine del Comitato esecutivo dell’Abi, che si è tenuto a Milano, auspicando invece "un calo più tempestivo e più graduale".

"L'andamento dell'inflazione non è uniforme in Europa e coloro che frenano i tagli sono del nord Europa - ha sottolineato Patuelli -. Il nord Europa è quello che rischia di meno dal blocco del Mar Rosso. Quindi è imprevedibile questa dinamica sulla media dell'inflazione dei Paesi dell'area euro". "Resta il fatto - ha poi aggiunto il presidente dell'Abi - che da un mese e mezzo i tassi di mercato siano cambiati e si sono ridotti con vantaggi per quelli che hanno dei debiti a tasso variabile o per chi ha intenzione di sottoscrivere nuovi debiti. Questi sono dati reali, il dibattito della Bce è qualcosa che avrà effetti ulteriori ma il mercato reagisce tutti i giorni in maniera difforme dalle decisioni di non discutere e non decidere sui tassi ufficiali".