Con i razionamenti un milione di famiglie rischiano di rimanere al freddo

L’Europa è alla disperata ricerca di una soluzione per ridurre il consumo di gas, ovvero il consumo di quel combustibile fossile che alimenta le centrali elettriche permettendoci di vivere una vita confortevole. E’ costretta a farlo perché Putin potrebbe passare dalle minacce ai fatti, potrebbe chiudere definitivamente i rubinetti dei gasdotti che portano il gas dalla Russia in Europa lasciandoci al buio e al freddo.

Dalle bozze del piano dell'Unione europea per il razionamento di energia elettrica e gas emerge la proposta di ridurre da remoto la potenza dei contatori delle case private, in automatico e senza intervento dell'utente, grazie ai contatori 'intelligenti' installati nelle abitazioni. Questa decisione, però se attuata, andrà a penalizzare chi ha deciso di fare una scelta ‘green’ per la propria abitazione installando pompe di calore anziché la classica caldaia a gas. Oltre al danno anche la beffa.

Gli edifici consumano il 45% circa dell’energia totale

Circa il 45% dell’energia totale consumata in Italia è assorbita dagli edifici (dati Mise), ovvero dalle nostre case e dalla Pubblica amministrazione. Si tratta di energia utilizzata per scaldarci d’inverno e rinfrescarci d’estate, per alimentare gli elettrodomestici, per cucinare, per produrre acqua calda sanitaria. Secondo una ricerca condotta da Italy for climate, dal 1990 al 2019 il consumo di energia degli edifici è cresciuto, passando da 34 a quasi 50 milioni di Mtep (+44%), ovvero di milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Per quanto riguarda il gas i consumi sono lievitati del 50%, arrivando a circa 30 miliardi di metri cubi ogni anno (circa 17,5 milioni abitazioni su 26 milioni utilizzano ancora il metano per il riscaldamento). Stiamo parlando di oltre il 40% del fabbisogno nazionale di gas. Con Putin che minaccia di chiudere i rubinetti, la situazione si fa pesante ecco perché il governo ha messo in atto una politica di ‘moral suasion’ per invitare i cittadini a ridurre i consumi di energia.

Il piano Ue di razionamento dell’energia

Per il momento il governo sta fornendo agli italiani solo una serie di utilissimi consigli per ridurre il consumo di energia elettrica nelle proprie abitazioni, in un’ottica generalizzata di taglio dei consumi di energia che vede coinvolti tutti, cittadini compresi, perché ognuno deve fare la sua parte, ognuno deve dare il proprio contributo (anche se non tutti la pensano così, basta vedere le lamentele sui social di chi dice che a casa propria ognuno è libero di fare ciò che vuole). Presto però il governo potrebbe passare alle maniere forti, visto che il piano Ue di riduzione dei consumi prevede una contrazione mensile del 10% del consumo elettrico nazionale, di cui il 5% nelle ore di punta.

Razionamenti forzati grazie ai contatori intelligenti

Il razionamento a distanza dell'energia elettrica nei fatti è già consentito dalla tecnologia in uso grazie ai contatori di seconda generazione, chiamati “smart metering”, che possono decidere da remoto quanta energia massima fornire ad ogni abitazione. Secondo l’Arera in Italia esistono già 35 milioni di contatori energetici "smart metering", ossia contatori elettrici di ultima generazione che consentono la "attivazione, disattivazione, e cambi di potenza" da remoto. Il contatore presente nelle nostre abitazioni per ora è settato a 3,3 kilowattora, ma stando alle ultime notizie questa potenza potrebbe essere ridotta nelle ore centrali della giornata, ovvero quando c’è una maggiore richiesta di energia, tra le 8 del mattino e le 7 di sera. Questo cosa comporterà? In pratica nella fascia oraria decisa dal governo, che potrebbe essere di 3-4 ore nei giorni lavorativi, sarà impossibile far funzionare contemporaneamente diversi elettrodomestici. Se accendiamo lavatrice e forno insieme, ad esempio, potrebbe saltare il limitatore del contatore.

Pompe di calore a rischio

Il piano Ue di riduzione dei consumi energetici rischia però di mettere in seria difficoltà milioni di italiani che hanno scelto opzioni ‘green’ per la propria abitazione. A lanciare l’allarme l’Associazione per il Riscaldamento Senza Emissioni (Arse), preoccupata per chi in casa si riscalda con le pompe di calore. Il limite di utilizzo di due elettrodomestici in determinate fasce orarie, infatti, rischia di lasciare al freddo circa 1 milione di famiglie. La cosa assurda è che una decisione del genere andrebbe a penalizzare proprio chi ha scelto di sganciarsi dai combustili fossili, chi si sta dando da fare per mettere in atto quella transizione energetica tanto sbandierata con il progetto RePower Eu con cui l’Unione europea intende portare al bando le caldaie a gas entro il 2029. Nelle linee guida sul risparmio energetico relative al pacchetto RePower Eu, la Commissione europea scrive nero su bianco di voler arrivare al bando delle caldaie a gas nei prossimi 7 anni, attraverso l’introduzione di “limiti di progettazione ecocompatibile più rigorosi per i sistemi di riscaldamento, che implicano il 2029 come data finale per l’immissione sul mercato di caldaie a combustibili fossili autonome”.

Arse: “Oltre al danno la beffa”

“Il piano di razionamento della Commissione europea rischia di causare il danno e la beffa a coloro che hanno scelto di ridurre o eliminare l’utilizzo di fonti fossili per riscaldare la propria abitazione - dichiara Riccardo Bani, presidente di Arse -. Infatti il razionamento non consentirà di tenere in determinate fasce orarie più di un elettrodomestico in funzione, e lascerebbe al freddo chi ha scelto di avere una casa ‘gas free’ installando le pompe di calore invece che la caldaia a gas”.

Da qui la richiesta dell’associazione di garantire una potenza minima a chi ha optato per l’elettrificazione dei sistemi di riscaldamento, per evitare che queste famiglie virtuose rimangano senza riscaldamento e acqua calda nelle ore in cui è prevista la riduzione dei consumi. Se il piano Ue di razionamenti venisse attuato così com’è “striderebbe con la previsione contenuta nel regolamento, che afferma che le misure per raggiungere una riduzione della domanda non devono impedire il processo di sostituzione delle tecnologie a combustibile fossile con tecnologie che utilizzano l’elettricità”, dice Bani.

Caldaie a gas: in Italia ce ne sono ancora 17,5 milioni

I consumi energetici vanno sicuramente ridotti ma non sulle spalle di chi sta facendo dei passi verso le energie pulite. Dal punto di vista ambientale, gli impianti a pompa di calore sono la strada del futuro, perché sono a zero emissioni, sono gli unici sistemi di riscaldamento in cui non è necessario bruciare per generare calore. Le pompe di calore non generano alcuna emissione nociva verso la nostra atmosfera, dunque vanno difese, anche perché (è bene tenerlo a mente) i governi si sono impegnati a sostituire l’energia prodotta con i combustili fossili, altamente inquinanti, con fonti di energia rinnovabile e pulita per ridurre le emissioni e contrastare il riscaldamento globale. Chi ha scelto la pompa di calore per il riscaldamento invernale, il raffrescamento estivo e la produzione di acqua calda sanitaria, va sostenuto e non ostacolato, come invece si andrebbe a fare con i razionamenti di energia.

“Il dato che deve far riflettere – sottolinea Bani - è che la riduzione dei consumi di gas nel 2020 è stata di appena 0,3 miliardi di metri cubi a fronte di 27 miliardi di euro di detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Visto che per gli usi civili bruciamo ogni anno 32 miliardi di metri cubi di gas, e ne importavamo 29 dalla Russia, non è forse arrivato il momento di fare delle politiche di incentivazione per le riqualificazioni edilizie più coerenti ed efficaci in linea con l’idea di decarbonizzare i consumi domestici?”.

Pompe di calore, benefici fino a 222 miliardi di euro

L’elettrificazione dei consumi per il riscaldamento delle nostre case e le pompe di calore permettono non solo di ridurre i costi delle bollette ma anche i consumi di gas e quindi la nostra sudditanza energetica dalla Russia (per non parlare poi dei benefici dal punto di vista ambientale). Peccato però che sono ancora poco utilizzate nel nostro Paese. Il mercato europeo ha registrato un notevole balzo in avanti nell’utilizzo di pompe di calore a partire dal 2021 (2,2 milioni di unità vendute, +34% sul 2020), con la Francia in testa seguita a ruota dall’Italia e dalla Germania, segno che piano piano gli italiani si stanno sempre più orientando verso questo prodotto.

Secondo uno studio realizzato da Agici per Enel, sostituendo il 60% degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria più inefficienti con sistemi a pompa di calore, si potrebbe generare un beneficio netto economico, ambientale e sociale compreso tra 95 miliardi di euro in assenza di ulteriori investimenti sulle rinnovabili, e fino a 222 miliardi nel caso in cui le pompe di calore fossero completamente alimentate con fonti rinnovabili. Favorendo il passaggio dagli impianti di riscaldamento più inefficienti (caldaie a metano, gpl, gasolio) alle pompe di calore si risparmierebbero tra i 5,6 e gli 8,9 miliardi di metri cubi di gas l’anno (tra -18% e -28% del totale dei consumi di gas residenziali), e si otterrebbe un risparmio netto di emissioni di CO2 compreso tra 18 e 28 milioni di tonnellate l’anno, vale a dire fino al 7% del totale delle emissioni dell’economia italiana. “Le pompe di calore rappresentano una risposta ottimale alla crisi energetica che il Paese sta affrontando - dichiara Stefano Clerici, Consigliere Delegato di Agici -. Rappresentano una tecnologia matura, tecnicamente ed economicamente fattibile, sono in sinergia con le fonti rinnovabili e favoriscono l’indipendenza energetica”.