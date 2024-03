Rc auto: in due anni tariffe aumentate del 10,5%. Quanto costa negli altri Paesi europei

Mazzata sull'Rc auto. Negli ultimi due anni il costo medio di una polizza è salito del 10,5%. I dati arrivano oggi da Ferdercarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha messo a confronto i prezzi dell’Rc auto nelle singole province italiane e all’estero.

Un trend al rialzo che si riscontra sia in Europa, sia nel resto del mondo, con le tariffe assicurative aumentate sensibilmente in tutti i continenti. Un'impennata che non stupisce visto il balzo fatto registrare dall'inflazione, in Europa come oltreoceano. Veniamo ai dati. A gennaio, secondo l’ultimo report dell’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), il costo medio della polizza si è attestato in Italia a 389 euro, contro i 352 euro di gennaio 2022, con una crescita netta del +10,5% negli ultimi due anni e un maggior esborso pari a +37 euro ad assicurato, analizza Federcarrozzieri. Gli automobilisti italiani pagano di più rispetto a Germania e Spagna, dove il costo medio dell’Rc auto nel 2023 è stato rispettivamente di circa 304 euro e 371 euro, e quasi quanto la Svezia (397 euro). Più costoso assicurare l’auto in Francia e Regno Unito, dove la spesa annuale è di circa 635 euro.

Stando all'analisi dell'associazione, tra i paesi con le tariffe più basse figurano la Grecia (145 euro all’anno), l’Ungheria (134 euro) e la Polonia (120 euro). In Russia basta l’equivalente di 72 euro annui per assicurare la propria autovettura, mentre negli Stati Uniti la spesa varia da una media di 428 euro per la polizza stradale con copertura minima, ai 1.847 euro della polizza con copertura completa (furto, incendio, danni a terzi, ecc.).

Le città che hanno fatto registrare gli incrementi maggiori (negli ultimi 12 mesi)

Tornando alla penisola, va ricordato che i prezzi medi restano comunque inferiori al periodo pre-pandemico (nel 2019 il costo medio di una polizza si attestava a 406 euro). Stando ai dati Ivass, in testa alle città con maggiore incremento, con un salto del 10%, si collocano Alessandria, Lecco, Vercelli e Biella, tutte con una variazione del 10% rispetto al prezzo medio del gennaio 2023. Medaglia d'argento per Milano con +9,9%, mentre in terza posizione Roma, Barletta, Belluno e Novara con +9,8%.

Le città più virtuose sono invece Catanzaro (+3,3%), al 2° posto Nuoro (+3,7%) e al 3° Rimini (+4%). Il premio più elevato, invece, a Napoli con 560,18 euro (tabella n. 2), seguita da Prato (553,77 euro) e Caserta (500,35 euro). Quello meno alto a Enna, 287,36 euro, seguita da Oristano con 297,75 e, sul gradino più basso del podio Potenza con 299,10 euro.