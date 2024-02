Rc auto, prezzi delle assicurazioni alle stelle: cosa c'è davvero dietro ai rincari

Gli aumenti delle tariffe Rc auto finiscono sul tavolo del governo, che convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi per analizzare l'andamento "fuori controllo" delle assicurazioni. Durante l'incontro, a cui hanno partecipato diverse associazioni di settore, dai consumatori ai periti, fino alle autocarrozzerie, sono stati presentati i dossier con le anomalie riscontrate nei prezzi delle polizze.

Rc auto, prezzi alle stelle

Secondo l'ultima rilevazione dell'Ivass (l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), a novembre 2023 è stato registrato un aumento del prezzo medio del 7,1% rispetto a novembre 2022, con il prezzo medio che è cresciuto di circa 29 euro durante lo scorso anno, attestandosi a 391 euro. A gennaio-febbraio di quest'anno, rispetto al 2023, l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha rilevato un aumento medio del +5% per chi si trova in 14esima classe e del +2% per chi si trova in prima classe. Un nuovo rialzo definito "intollerabile" dalle associazioni, soprattutto se si confrontano i prezzi italiani con la media europea: nel 2023 in Italia, l'assicurazione costava in media il 27% in più che nel resto d'Europa.

"Un divario inaccettabile - sottolinea Federconsumatori - che va sanato al più presto: non esistono le condizioni per giustificare una disparità di questo tipo, né per motivare i recenti aumenti. Se, come spesso ci siamo sentiti rispondere a tali obiezioni, il divario e gli incrementi sono causati da un aumento dei veicoli circolanti senza copertura assicurativa è ora di prendere provvedimenti mirati contro tale fenomeno: non possono essere i cittadini a pagarne le conseguenze".

Le cause dei rincari

Ma perché aumentano i prezzi delle assicurazioni? Secondo il dossier di Federcarrozzieri, le tariffe aumentano anche a causa dei listini dei pezzi di ricambio saliti del +48% da 2021 ad oggi e del brokeraggio dei sinistri: "Non vi è alcun nesso tra gli aumenti delle tariffe Rc auto registrati nell’ultimo anno in Italia e i costi praticati dalle autocarrozzerie per gli interventi sulle vetture danneggiate a seguito di sinistro stradale". Anzi, come spiegato nel documento preparato per l'incontro al Mimit, l'importo economico di una riparazione è determinato da una serie di fattori: il prezzo dei pezzi di ricambio da sostituire, non imputabile al carrozziere; il costo dei materiali di consumo (vernice, e altro materiale deperibile), anch’esso non imputabile al carrozziere; il costo delle ore di manodopera necessarie per riparare il veicolo. Secondo un'indagine di Federcarrozzieri, il 22% del totale è rappresentato dalla manodopera, il 64% dal costo dei ricambi, il 12% da quello dei materiali di consumo. Irrilevante il costo dello smaltimento e del nolo di veicoli sostitutivi che è pari in entrambi i casi all’1% del costo totale del sinistro.

Un dato che dimostra l'impatto limitato della riparazione sul costo del sinistro: "Il costo della riparazione - ha spiegato l'associazione degli autocarrozzieri in una nota - è invece fortemente condizionato dagli incrementi dei listini dei pezzi di ricambio che dal 2021 ad oggi sono aumentati in media del +48%, e nell’ultimo anno del +13%. Dai listini ufficiali forniti alle autocarrozzerie operanti in Italia emerge che per alcuni ricambi gli aumenti di prezzo raggiungono addirittura il +138% in tre anni. È evidente quindi come l’incremento del prezzo dei ricambi sia il principale responsabile dell’aumento del costo dei sinistri. A pesare sui costi delle riparazioni, e di conseguenza sull’andamento delle tariffe Rc auto, è poi il fatto che le compagnie di assicurazioni controllano direttamente o indirettamente il mercato della riparazione, cioè circa il 15% delle imprese a favore delle quali viene canalizzato oltre il 50% dei sinistri. Politiche che appaiono in violazione dell’art. 33 n. 2 lettera t) del Codice del consumo, non consentendo al consumatore di contrarre liberamente con il proprio carrozziere di fiducia l’accordo di riparazione".

"L'aumento dei costi - ha aggi unto il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli - è dovuto anche alle forme di brokeraggio delle riparazioni. La scelta delle imprese assicuratrici di utilizzare società broker delle riparazioni, cioè strutture che a titolo oneroso fanno da intermediari tra la compagnia che paga il danno e il riparatore che effettua la riparazione, fa lievitare il costo dei sinistri, allungando la filiera delle riparazioni, con effetti negativi sulle tariffe Rc auto pagare dagli assicurati".

Le modifiche nella gestione dei sinistri

Secondo Aiped (Associazione italiana periti estimatori danni) i rincari delle tariffe assicurative sono legati anche ai cambiamenti apportati dalle compagnie di assicurazioni nella gestione dei sinistri stradali: "Le imprese assicurative - hanno messo mano alla gestione della stima del danno sia nei rami RCA che CVT (danni cd diretti, da eventi naturali, sociopolitici ecc.) che risulta totalmente stravolta e improntata a sempre minore tecnicità. Il Codice delle assicurazioni (art. 156 comma 2) consente la stima dei danni direttamente ma solo per il tramite di propri dipendenti, eppure le compagnie appaltano la stima e l`accertamento dei danni a società di capitali con vastissime aree di competenza territoriale denominate, impropriamente, "Authority". Questi soggetti, non sottoposti al controllo dell`Ivass, gestiscono l`accertamento e la stima dei danni per lo più da remoto, anche con l`impiego di personale non abilitato allo svolgimento dell`attività tecnica che, come noto, può essere eseguita solamente da tecnici specializzati in conformità con i requisiti attualmente previsti dall`articolo 158 del codice delle assicurazioni":

Come spiegato dai periti "le valutazioni dei costi di riparazioni vengono effettuate sistematicamente sulla base di documentazione fotografica o video, senza ispezionare il veicolo, con una visione quindi bidimensionale e non tridimensionale del danno, in assenza di misurazioni e controlli tramite contatto visivo e fisico". Un iter che andrebbe modificato, come spiegato dal presidente Aiped, Luigi Mercurio: "In sintesi, anche a voler ritenere affidabili i dati - difficilmente verificabili - sul costo dei sinistri forniti dalle imprese assicurative, è evidente che le politiche fin qui adottate, come il risarcimento diretto, canalizzazione forzata, provider, marginalizzazione della figura del perito assicurativo, non hanno portato a una riduzione dei costi ma, al contrario, ad un notevole incremento. Occorre ripensare le politiche normative e industriali fin qui attuate, abolendo il risarcimento diretto, tornando ad un sistema ordinario di responsabilità civile, abbandonando politiche anticoncorrenziali nel mercato dell`autoriparazione e valorizzando la figura del perito assicurativo come indispensabile strumento a tutela della qualità e della sicurezza della riparazione, per ristabilire sicurezza, trasparenza, libertà, competenza, rispetto dei ruoli ed equità dei costi".