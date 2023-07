Il caos dopo l'sms che sospende il reddito di cittadinanza: migliaia di famiglie non sanno cosa fare

Sono 169mila le famiglie beneficiarie di reddito o pensione di cittadinanza che hanno ricevuto oggi dall'Inps il messaggio di sospensione del sussidio da agosto dopo l'ultima rata percepita il 27 luglio. La nuova normativa prevede in fatti che solo le famiglie con disabili, minori o over 65 potranno continuare a ricevere il sussidio.

Come si legge nel messaggio alla sospensione seguirà la presa in carico dei servizi sociali. Saranno 88mila le persone che potrebbero essere prese in carico. Mentre tra agosto e settembre circa 80mila nuove famiglie dovrebbero avere il beneficio sospeso poiché scadono i sette mesi di durata.

Proteste a Napoli dopo lo stop all'Rdc

Centinaia di persone dopo aver ricevuto l'sms dello stop all'erogazione del Rdc hanno protestato chiamando l'Inps per avere chiarimenti in merito ai nuovi requisiti. I maggiori disagi a Napoli e provincia dove risiedono i maggiori beneficari della prestazione. Nella mattinata, alla sede Inps di via De Gasperi, a Napoli, due persone hanno avuto un alterco con i vigilantes all'ingresso tanto che è dovuta intervenire una pattuglia della polizia. Medesime scene a Scampia e anche a Calvizzano, un comune dell'area a nord di Napoli, sono state numerose le persone che si sono recate negli uffici per chiedere ai funzionari cosa fare.

Stop Rdc, cosa succede ora

Come più volte ricordato con il mese di agosto scadono i 7 mesi concessi dal governo prima dello stop al beneficio per i cosiddetti "occupabili".

Ora scattano i controlli INPS sulle persone arrivate alla settima mensilità del Reddito di cittadinanza e che devono:

o passare nella platea degli occupabili, non percepire più RdC e a settembre percepire il Supporto per la formazione e il lavoro da 350 euro mensili.;

o essere sottoposti alla tutela dei servizi sociali, e quindi continuare a percepire RdC fino al 31 dicembre 2023. A quanti risulteranno idonei all’affidamento ai Servizi Sociali, verranno anche corrisposti gli eventuali arretrati maturati durante la sospensione. Dal 1° gennaio 2024, le famiglie "non occupabili" riceveranno il nuovo assegno di inclusione, con importi non inferiori a 480 euro mensili, sempre erogati dall'Inps.

La scadenza di luglio non vale invece per chi non ha usufruito delle sette mensilità di reddito previste per il 2023, e per i percettori che entro il 31 luglio hanno ottenuto la proroga dopo i primi 18 mesi. Per loro sarà possibile ripresentare la richiesta dopo un mese di pausa dell'erogazione, rimanendo sempre sotto la soglia delle sette mensilità disponibili.

Servizi sociali sotto organico: il caos

Dopo che migliaia di famiglie si sono presentate alle municipalità l'assessore al Welfare del Comune di Napoli Luca Trapanese chiede ai cittadini di "non recarsi alle sedi dei nostri Servizi sociali" ricordando come sia inutile: "Gli asseistenti sociali non possono fare nulla perché la presa in carico dei cittadini avviene attraverso una piattaforma che viene gestita prima dai Centri per l'Impiego e poi arriva ai servizi sociali. Le persone abili al lavoro verranno contattate dai Centri per l'Impiego e o recarsi presso le sedi dei Centri per l'Impiego, ma non presso i Servizi sociali. Chi ha perso il reddito di cittadinanza ed è ritenuto occupabile, cioè ha tra i 18 e i 59 anni di età, non ha persone disabili a carico e non ha minori a carico, potrà ricevere 350 euro al mese come supporto alla formazione al lavoro attraverso gli sportelli dei Centri per l'Impiego e l'Inps. Ricevono ancora il reddito di cittadinanza fino a dicembre le persone che hanno a carico dei minori, che sono ultrasessantenni e che hanno nel nucleo familiare delle persone disabili. Queste persone dal primo gennaio 2024 riceveranno un contributo non inferiore a 480 euro, sempre su segnalazione del Centro per l'Impiego, attraverso una piattaforma che metterà in collegamento Centri per l'Impiego e Servizi sociali".

Ma il presidente dell'Ordine degli assistenti sociali, Gianmario Gazzi lancia l'allarme chiedendo al Governo di intervenire immediatamente "prima che le minacce di assalto ai servizi sociali diventino realtà, prima che qualcuna o qualcun assistente sociale venga aggredito".

"Riceviamo messaggi preoccupanti dai territori- dice - perché i nostri uffici, in molte aree non rinforzati, né preparati, si trovano a gestire migliaia di situazioni di persone, tra i 18 e i 59 anni, a noi sconosciute perché, fin qui, prese in carico da Anpal o Centri per l'Impiego. Davanti a questi uffici si stanno ammassando persone che hanno ricevuto sul loro cellulare il messaggio nel quale leggono che il loro Rdc è sospeso dal mese di agosto e che per poter mantenere il sussidio devono attivare il Supporto per la Formazione e il Lavoro e che per ottenere il Supporto devono essere presi in carico dai servizi sociali prima della scadenza del Rdc. Migliaia di domande spesso davanti a quattro o cinque assistenti sociali!". "Chiediamo conclude Gazzi- l'immediato spostamento dei termini da parte dell'Inps e a Comuni e Regioni il rafforzamento dei servizi con i fondi già disponibili. In alcune Regioni è stato speso soltanto il 5% delle risorse messe in campo. Non si fanno riforme sulla pelle delle persone e non possiamo essere noi, assistenti sociali, ad assumere l'onere di ritardi, omissioni e propaganda".