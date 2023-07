Recinto Elettrico: da cosa è composto e a cosa serve

Per costruire una recinzione elettrica si necessita di soli tre elementi: paletti di sostegno, elettrificatori e fili isolanti. Questa è la struttura di base di un recinto elettrificato. Un recinto elettrificato è essenzialmente costituito da fili metallici che vengono sostenuti da paletti.

Questi fili metallici sono collegati a un elettrificatore o generatore di corrente. Serve un dispositivo chiamato elettrificatore, che sarebbe il cuore del sistema, essendo responsabile per la generazione di impulsi elettrici che percorreranno i fili metallici.

Per garantire la sicurezza e l'efficacia del recinto, sono necessari degli isolatori che impediscono alla corrente di fluire nel terreno o in altri luoghi indesiderati. Gli isolatori sono spesso fatti di materiale plastico o ceramica e vengono fissati ai paletti per sostenere i fili metallici.

Un altro elemento importante da considerare, durante l'installazione di un recinto elettrificato, sono i cartelli di segnalazione. Questi sono richiesti per legge e devono essere collocati lungo il recinto per avvisare le persone della presenza di un recinto elettrificato. In generale, è richiesto un solo cartello per recinti con dimensioni inferiori ai 20 metri.

Recinzione elettrica: dal progetto alla realizzazione

Un recinto elettrico è una struttura complessa che richiede vari componenti, tutti essenziali per assicurare un risultato finale affidabile e funzionale. Tra questi elementi, troviamo l'elettrificatore, il filo conduttore e gli isolatori, ciascuno con un ruolo distinto ma cruciale nella costruzione di un recinto elettrico efficiente, sia per la protezione del terreno sia per la custodia degli animali da allevamento.

Questo è un elemento chiave che alimenta l'intera struttura del recinto, distribuendo l'elettricità lungo tutto il perimetro. Il dispositivo può essere alimentato a batteria o tramite un pannello solare, a seconda delle esigenze e delle risorse disponibili. Il filo conduttore è l'elemento fisico che delimita il perimetro del recinto elettrico. Può essere acquistato in diversi spessori, come 2,2, 4 o 6 mm², a seconda delle esigenze specifiche dell'allevatore o dell'agricoltore.

Gli isolatori, invece, hanno la funzione di impedire la dispersione del flusso elettrico dai pali utilizzati per costruire il recinto. Questi isolatori permettono di mantenere l'integrità dell'elettricità lungo tutto il perimetro, assicurando una protezione efficace e vengono fissati ai pali, sia in legno sia in ferro, e sostengono il filo conduttore lungo l'intera recinzione. Per garantire la massima efficacia e sicurezza, è fondamentale scegliere componenti di alta qualità.

Recinto elettrico: La soluzione per la protezione del tuo terreno

Il recinto elettrico Gemi, un prodotto interamente realizzato in Italia, si pone come una soluzione efficace nel mantenere lontani animali selvatici, come cinghiali, cervi e volpi, da un determinato territorio.

La sua principale finalità è quella di proteggere le terre da intrusioni indesiderate, rappresentando anche un mezzo per contenere animali domestici come mucche, pecore e maiali.

L'utilizzo del recinto elettrico èstrettamente finalizzato alla protezione dei raccolti e alla salvaguardia delle piantagioni. La sua efficacia nel respingere gli animali selvatici si basa sulla presenza di una barriera elettrificata, che impedisce loro di avvicinarsi troppo alla zona protetta.

Allo stesso modo, il recinto elettrico può essere utilizzato per delimitare un'area all'interno della quale gli animali domestici possono muoversi liberamente, garantendo la loro sicurezza e la prevenzione di eventuali fughe o smarrimenti.

La società possiede tutti i certificati di legge necessari per la produzione e la vendita dei recinti elettrici, fornendo così un'opzione legale e sicura per coloro che desiderano tutelare le proprie colture.

La scelta di un recinto elettrico garantisce la qualità di un prodotto realizzato con materiali robusti e affidabili. Grazie alla tecnologia avanzata impiegata, il sistema elettrico opera con scariche di bassa intensità, in grado di respingere gli animali senza recare loro danni o costituire un pericolo per l'ambiente circostante.

Affidarsi al recinto elettrico Gemi significa optare per un'opzione made in Italy, che soddisfa i più elevati standard qualitativi. Grazie alla sua conformità alle normative vigenti e alla sua efficienza nel proteggere le piantagioni, esso rappresenta l'unica soluzione legale per coloro che intendono preservare la propria produzione agricola dai danni causati dagli animali selvatici.

Kit per recinzioni elettrificate: la soluzione conveniente per proteggere la tua proprietà

I recinti elettrici rappresentano una soluzione efficace e sicura per controllare e proteggere gli animali del pascolo, e le vostre terre da intrusi indesiderati. Sia che si tratti di bovini, capre, pecore, cavalli, maiali o di piccoli animali selvatici come martore, tassi, gatti e cani randagi, i recinti elettrici offrono numerosi vantaggi rispetto alle recinzioni tradizionali.

I recinti elettrici per giardino, ad esempio, svolgono un ruolo fondamentale: non solo fungono da barriera fisica, come le normali recinzioni, che spesso vengono facilmente sradicate o superate, ma agiscono anche come barriera elettrica.

Quando gli animali entrano in contatto con la recinzione, ricevono una breve ma intensa scossa elettrica che li scoraggia dal fuggire o danneggiare la recinzione stessa. Per gli animali domestici come cani e gatti, i recinti elettrici consentono di creare un'area sicura nel vostro giardino dove i vostri amici a quattro zampe possono giocare liberamente.

Ogni componente di un recinto elettrico è importante, compreso l'elettrificatore, il materiale conduttore e i pali. Tuttavia, un kit completo include anche una serie di accessori essenziali, tra cui:

isolatori

pali per la messa a terra

cavi di alimentazione

cartelli di pericolo (obbligatori per legge)

istruzioni per l'uso

tester/misuratore di tensione (presente solo in alcuni casi).

L'elettrificatore, esempio quello di Gemi Elettronica, può essere alimentato da una presa 220 V o da batterie da 9 o 12 V, viene collegato alla recinzione tramite un cavo di collegamento e alimenta la struttura con l'elettricità necessaria. Gli animali vengono dissuasi dalla scossa elettrica, che poi viene scaricata a terra grazie al palo di messa a terra e ritorna all'elettrificatore. I pali, realizzati in metallo o plastica, vengono inseriti nel terreno a distanze specifiche e, se necessario, sono disponibili pali aggiuntivi o di ricambio. I kit completi includono tutti gli accessori necessari, evitando la necessità di ulteriori acquisti. Per i recinti anti-martore, esistono kit specifici che offrono una protezione completa. Questi kit includono isolatori per grondaie e pluviali, repellenti ad ultrasuoni e reti elettrificabili e elettrificatori progettati appositamente per piccoli animali.