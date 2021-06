Il governo passa l'esame del recovery: da Bruxelles il primo ok al piano italiano

La valutazione della Commissione Ue del Pnrr italiano vede tutte A, cioè il massimo voto, e una B alla voce 'Costi', come per gli altri piani approvati finora. Nella pagella che sarà approvata entro domani e che la presidente Ursula Von der Leyen consegnerà al premier Draghi a Roma, si sottolinea che il piano "contribuisce ad affrontare in modo soddisfacente" le raccomandazioni specifiche della Ue.

"Il Pnrr italiano è ben allineato al Green Deal, con il 37% di misure indirizzate alla transizione climatica, tra cui progetti di efficientamento energetico degli edifici (Superbonus) e per favorire la concorrenza nel mercato del gas e dell'elettricità. Al digitale è dedicato il 25% del piano, con misure per la digitalizzazione delle imprese, incentivi fiscali per la transizione 4.0, la banda larga e il sostegno a ricerca e innovazione." spiega la Commissione secondo quanto appreso dall'ANSA

"L'Italia ha dimostrato di essere un paese serio e credibile" spiega il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta intervenendo al ForumP.A. "Entro luglio - ha aggiunto Brunetta - avremo i primi 25 miliardi previsti". "L'Italia sarà fra i primi Paesi ad aver approvato dalla Commissione Europea il proprio Pnrr."

L’Italia disporrà di circa 248 miliardi di euro, più quelle del programma React-Eu che verrano spese negli anni 2021-2023. Si tratta di altri fondi per ulteriori 13 miliardi. Il Pnrr che ha tre obiettivi principali.

Nel breve periodo riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica.

Nel medio-lungo termine, il Piano affronta alcune debolezze che affliggono la nostra economia e la nostra società da decenni: i divari territoriali, le disparità di genere, la debole crescita della produttività e il basso investimento in capitale umano e fisico.

Infine, le risorse del Piano contribuiscono a dare impulso a una compiuta transizione ecologica.

Ma che Italia sarà quella del futuro?