Reddito di cittadinanza, assegno più basso ad aprile: cosa sta succedendo

Reddito di cittadinanza, occhio all'importo. In questi mesi possono verificarsi variazioni nell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto percepito in precedenza. L’importo riconosciuto nel 2022 viene rideterminato sulla base dei trattamenti assistenziali percepiti nel 2020 che rientrano nei dati che concorrono alla formazione del reddito familiare nella DSU ai fini ISEE, quali ad esempio gli assegni al nucleo familiare, la pensione sociale. Il peso dei trattamenti assistenziali nell’ISEE potrà quindi comportare una riduzione dell’importo spettante, e in alcuni casi il venir meno del beneficio.

Perché potresti ricevere un assegno più basso

Si potrebbe ricevere una cifra più bassa ad aprile rispetto al recente passato. La ragione? Cambiano, in pratica, le regole che calcolano il sussidio che da gennaio mette dentro anche le prestazioni assistenziali come le maggiorazioni sociali e la Quattordicesima. Lo ha specificato l'Inps in una nota in cui scrive che per quanto riguarda la mensilità di marzo che verrà pagata ad aprile "per alcuni beneficiari di Rdc e Pdc (pensione di cittadinanza, ndr), sarà applicato un conguaglio a compensazione di quanto ricevuto in più nel mese di febbraio, per la mancata applicazione del ricalcolo dell’assegno in presenza di altre prestazioni assistenziali".

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, quello "istitutivo" del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza, relativamente alle modalità di calcolo del reddito familiare stabilisce che questo è determinato al netto dei trattamenti assistenziali inclusi nell’ ISEE e inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali beneficiati dai componenti il nucleo familiare, ad eccezione delle prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Con messaggio 3 febbraio 2022, n. 548 l’INPS informa i percettori che il valore corrente di alcune prestazioni assistenziali percepite dai componenti il nucleo familiare è oggetto di aggiornamento. Il messaggio specifica le prestazioni assistenziali interessate e il meccanismo di aggiornamento. A partire dalla mensilità di gennaio 2022, si sono in vari casi determinate variazioni dell’importo della rata della prestazione RdC/PdC.

L’Inps assicura che "il debito sarà rateizzato e sarà garantito un importo minimo nei casi di conguagli negativi superiori all’importo della rata stessa. Le operazioni di conguaglio - precisa - si concluderanno nei prossimi giorni". L'origine dei tagli è da ricercare nelle due nuove categorie di contributi economici nel "Siuss", il "Sistema informativo unitario dei servizi sociali" come documentato dall'Inps con il messaggo n. 1244/2022, con cui è avvenuta l’aggiunta ai due benefici. Incidono nel calcolo del sussidio statale perché quando viene calcolato l’importo del reddito, si tiene conto di eventuali altri bonus che il nucleo familiare percepisce come sostegno al reddito. E se ci sono altri bonus, l’integrazione che spetta a titolo di reddito di cittadinanza sarà ridotta per la regola che vuole come il reddito familiare sia "calcolato al netto delle prestazioni assistenziali indicate dall’Isee, ma con l’aggiunta di quelle in corso di godimento".

Infatti il reddito di cittadinanza è costruito su due differenti componenti: da una parte, l’integrazione al reddito familiare e dall’altro il rimborso per le spese di affitto per un importo massimo di 280 euro mensili. Altrimenti la famiglia può ricevere un contributo inferiore di 150 euro al mese come rimborso per la rata del mutuo.

Da mesi l’Inps aveva già chiarito che per calcolare l’importo del reddito e della pensione di cittadinanza rientrano anche le "maggiorazioni sociali", quindi gli aumenti pensionistici che spettano ad alcune categorie di soggetti con determinate condizioni di reddito tra i quali rientra la Quattordicesima. Non fa parte dei tagli sul reddito, invece, l’indennità di accompagnamento.

Reddito di cittadinanza aprile 2022: pagamento

Il pagamento del Reddito di cittadinanza nel mese di aprile 2022 sarà il giorno 25 mentre per coloro che ricevono il sussidio per la prima volta, la data di accredito è a partire dal 18 Aprile 2022.

Ecco le date del pagamento nel mese di aprile 2022 riportate anche dal portale del Inpas: