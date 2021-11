Chi perde e chi guadagna con i nuovi importi del reddito di cittadinanza

Il contributo per l'affitto in base all'ampiezza della famiglia, assegno più ricco per le famiglie con figli minori e ridotto per i single: sarà questo il nuovo Reddito di cittadinanza se la proposta del Comitato scientifico per la revisione della misura contro la povertà sarà condivisa dalla maggioranza e votata in Parlamento. La proposta vede, infatti, una riduzione del beneficio massimo per il single da 6.000 a 5.400 euro l'anno e una scala di equivalenza che per armonizzare gli assegni.

Ipotizzando il beneficio massimo ottenibile, in assenza di redditi e risultando in affitto, l'assegno del reddito di cittadinanza ammonterebbe:

Due adulti e due figli maggiorenni: al momento hanno un moltiplicatore di 2,2 e quindi hanno diritto alla quota massima (1.050 più 3.360 euro per l'affitto). Prenderanno un pochino meno perché il nuovo calcolo prevede una base minore (5.400 invece di 6.000) ovvero 1.270 euro invece di 1330 al mese.

Due adulti con un solo figlio maggiorenne il moltiplicatore resta a 1,8 ma l'importo scende dai 1.180 attuali a 1.090 euro.

Due adulti con un figlio minore: al momento hanno un moltiplicatore di 1,6 e prendono al massimo 1.080 euro al mese. Con le nuove regole il moltiplicatore sarebbe di 1,8 e prenderebbero 1.090 euro al mese al massimo.

Due adulti e due figli minori: al momento hanno un moltiplicatore di 1,8 quindi prendono 1.180 euro al mese (sempre compreso l'affitto). Con le nuove regole avrebbero un moltiplicatore più alto (2,2) e prenderebbero 1.270 euro al mese pur partendo da una base minore (5.400 euro l'anno)

Un solo genitore con un figlio minore: ora ha un moltiplicatore di 1,2 e prende fino a 880 euro (compresi i 280 dell'affitto). Con le nuove regole avrebbe un moltiplicatore di 1,4 e prenderebbe 910 euro nonostante la base si sia ridotta.

Un adulto e tre figli minori: al momento ha un moltiplicatore di 1,6 mentre con le nuove regole lo avrebbe di 2,2. Quindi ora questo nucleo prende al massimo 1.080 euro al mese mentre con le nuove regole potrebbe prendere 1.270 euro al mese, quasi 200 euro in più di ora.

Un adulto e quattro figli: al momento ha un moltiplicatore di 1,8 quindi prende al massimo 1.180 euro, compreso l'affitto. Con le nuove regole il moltiplicatore sarebbe di 2,6 e prenderebbe fino a 1.450 euro al mese, 270 euro in più rispetto ad ora.

I single sono stati favoriti dalle regole attuali ma su questo vantaggio è prevista una stretta. Prenderanno al massimo 730 euro invece dei 780 attuali se rimarrà lo stesso il contributo per l'affitto.

Le modifiche potrebbero già scattare con la legge di Bilancio, che rifinanzia il Reddito con un miliardo l'anno, o essere adottate con una eventuale prossima revisione. Quanto alle novità che invece entreranno sicuramente in vigore con la Manovra 2022 è confermata la stretta con più controlli e più paletti.

Se chi percepisce il Reddito di cittadinanza e risultando tra i soggetti occupabili - rifiuta una offerta di lavoro congrua (superiore al mese, ndr) vedrà scattare un decalage mensile, e dopo il secondo rifiuto ci sarà la revoca del beneficio. Il taglio dell'assegno non sarà tuttavia automatico ma scatterà un meccanismo di verifica per accertare che il beneficiario abbia effettivamente ricevuto e nel caso rifiutato l'offerta di lavoro.