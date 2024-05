"Senza reddito di cittadinanza boom di poveri: l'assegno di inclusione non basta"

L'ultimo rapporto sulla convergenza sociale redatto dalla Commissione Europea fotografa un'Italia che arranca tra disuguaglianze di reddito tra le più alte d'Europa, stagnazione salariale e riforme governative che fanno poco o nulla per migliorare la situazione. Anzi, in qualche caso la peggiorano: l'assegno di inclusione che ha sostituito il reddito di cittadinanza, secondo l'analisi dell'UE aumenterebbe il rischio di povertà assoluta e infantile.

Assegno di inclusione

"Per la maggior parte delle famiglie l'effetto di riduzione della povertà è controbilanciato dall'inasprimento dei criteri di ammissibilità", si legge nel rapporto pubblicato insieme alle analisi per Bulgaria, Estonia, Spagna, Lituania, Ungheria e Romania.

Solo per una piccola quota delle famiglie a basso reddito, infatti, "il sostegno ricevuto aumenta con la riforma. In media, senza tenere conto dei potenziali effetti comportamentali della riforma, come ad esempio l'aumento degli incentivi al lavoro, l'assegno di inclusione dovrebbe indurre una maggiore incidenza di povertà assoluta e minorile (rispettivamente di 0,8 e 0,5 punti percentuali) rispetto al regime precedente", ovvero il reddito di cittadinanza.

Troppi contratti atipici

"A partire dagli anni '90, il mercato del lavoro italiano ha visto un forte incremento dei contratti atipici, con una diminuzione del numero di settimane lavorate all'anno". L'esecutivo UE osserva che "nonostante i limitati miglioramenti nel 2023, la quota di contratti a tempo determinato rimane tra le più alte dell'UE (16,5 percento rispetto al 12,9 per cento dell'UE nel 2022). E sono sempre più le donne a non avere un contratto stabile rispetto (il 18 percento contro il 15,3)".

Perché la crescita dell'occupazione non ha diminuito la povertà

La stagnazione dei salari, la bassa intensità di lavoro e il tasso di occupazione, insieme ad un'alta percentuale di famiglie monoreddito, inducono un significativo rischio di povertà lavorativa.

Per bassa intensità di lavoro si intende il rapporto fra il numero totale di mesi lavorati dai componenti della famiglia durante l'anno di riferimento dei redditi e il numero totale di mesi teoricamente disponibili per le attività lavorative.

Gli ultimi dati citati dal rapporto della Commissione si riferiscono al 2022, anno in cui in Italia tasso di rischio di povertà per le persone che lavorano si è stanziato tra i più alti dell'UE (l'11,5 per cento contro l'8,5 per cento). "Una crescita salariale strutturalmente bassa è un fattore importante, come già detto, che può in parte riflettere il ritardo della produttività", sottolinea il rapporto.



La bassa intensità lavorativa dovuta a forme di lavoro non standard, aggrava ulteriormente il rischio di lavorativa. Quasi il 20 percento dei lavoratori part-time sono a rischio di povertà rispetto al 13,5 per cento dell'UE, mentre per i dipendenti a tempo determinato queste quote sono rispettivamente del 16,2 e del 12,2 per cento.

I lavoratori a basso salario corrono un rischio di povertà anche perché - spiega la Commissione - spesso vivono in famiglie in cui gli altri membri non sono occupati o hanno un lavoro a bassa intensità lavorativa. "La prevalenza di lavori a bassa retribuzione e a bassa intensità di lavoro contribuisce a spiegare perché, nonostante i miglioramenti nei tassi di occupazione dopo la pandemia, la povertà non è diminuita in modo significativo".

Come si vede, le categorie a più alto rischio di povertà lavorativa sono rappresentate dai lavoratori part time e dai "lone parent", quindi nuclei familiari monoreddito.

Disuguaglianza di reddito tra le più alte in Ue

La disuguaglianza di reddito è tra le più alte dell'UE: il reddito complessivo del 20 per cento più ricco della popolazione è di più di 5 volte (5,6) superiore a quello del 20 per cento più povero, mentre in UE il dato medio è di 4,7.

Nonostante alcune oscillazioni, dal 2011 la povertà delle famiglie si è aggravata: "Le statistiche nazionali riflettono un peggioramento della situazione per il Paese. La povertà delle famiglie si è aggirata intorno al 4 per cento dal 2005 al 2011, ma da allora è aumentata notevolmente, all'8,3 per cento nel 2022 a causa dell'impatto della crisi Covid-19 e della recente impennata dell'inflazione".

L'abbandono scolastico rimane allarmante

Nonostante i recenti miglioramenti, l'abbandono scolastico rimane un problema significativo e molti giovani (i cosidetti "neet") non studino né frequentano corsi di formazione, "con effetti negativi sulla loro carriera e sulle possibilità di guadagno future".

Nonostante una diminuzione costante negli ultimi 10 anni, l'abbandono scolastico rimane tra i più alti dell'UE (9,6 per cento). È particolarmente particolarmente elevato tra gli uomini (13,6 per cento), soprattutto tra coloro che hanno una cittadinanza straniera (36,2 per cento) e tra coloro che risiedono nelle isole (20,6 per cento).

Il ministero non ci sta: "Analisi parziale"

L'analisi della Commissione Ue - replicano fonti del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - "si basa su uno studio di natura statica e parziale, nel senso che non tiene conto delle dinamiche di attivazione generate dalle nuove misure e dalla crescita dell'occupazione in Italia. Il reddito di cittadinanza - ricordano - è stato sostituito dall'Assegno di inclusione e dal Supporto per la formazione e il lavoro"- "Una valutazione complessiva - sostiene il ministero guidato Marina Elvira Calderone - porterebbe probabilmente a un'analisi più positiva".