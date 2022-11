"Tre anni di reddito di cittadinanza poi basta": il ministro Durigon spiega il piano del governo

"Siamo ancora nella fase di studio. Abbiamo proposto di non estenderlo più a vita ma con una tempistica precisa per chi è abile al lavoro: 18 mesi di reddito con sei mesi di stop con formazione e inserimento nel mondo del lavoro, poi un decalage ( ovvero un taglio progressivo del sostegno economico nel corso del tempo, ndr) di 12 mesi. Arriviamo a un percorso di 36 mesi di reddito e poi si esce". Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro della Lega, Claudio Durigon, parlando delle ipotesi di riforma del reddito di cittadinanza a cui si sta lavorando in vista della prossima manovra. Intervistato da Radio Capital, Durigon ha riconosciuto che "la parte assistenzialistica ha avuto una grande funzione", ma il reddito è stato "un vero fallimento per gli abili al lavoro".

Sempre Durigon, nei giorni scorsi, aveva detto dal palco dell'Auditorium della Musica alla platea dei manager dell'assemblea nazionale della Cida: "Noi non diciamo che il reddito di cittadinanza deve essere represso. Ma che chi può andare a lavorare deve farlo. Chi percepisce il reddito deve avere la formazione adeguata per rientrare nel mondo del lavoro, non bisogna pensare che non si possono accettare offerte congrue".

Chi è titolare di reddito di cittadinanza inserito nei Patti per il lavoro può quindi aspettarsi novità impattanti dal gennaio 2023 in avanti. Nessuna novità a breve termine invece "per gli invalidi, chi è in difficoltà, chi ha minori a carico senza avere adeguati mezzi di sostentamento" come spiegato di recente dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari a Porta a Porta. "Solo i percettori tra i 18 e i 59 anni, senza minori a carico, e in grado di lavorare potrebbero perdere parte di, o tutto, l'assegno legato al reddito di cittadinanza, con un cronoprogramma da stabilire".