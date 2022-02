Col reddito di cittadinanza non si può comprare proprio tutto

Con il reddito di cittadinanza non si può comprare proprio tutto. Il contributo economico a sostegno delle persone meno abbienti che contestualmente prevede il reinserimento nel mondo del lavoro viene erogato mensilmente tramite una carta di pagamento elettronica: con essa si possono sostenere le spese primarie per vivere dignitosamente, effettuando però solo alcuni tipi di acquisti. Cosa si può comprare e cosa no con il reddito di cittadinanza? I beneficiari del sussidio possono utilizzare l'importo spettante per fare la spesa al supermercato, comprare generi alimentari e bevande. Si possono acquistare farmaci e medicinali, visite mediche e prodotti per l'igiene personale.

Via libera anche all'acquisto di materiali per la scuola, libri, corsi di formazione, biglietti per teatro, cinema e concerti. Ed è possibile acquistare anche smartphone, tablet, computer e altri dispositivi tecnologici, come pure i piccoli e grandi elettrodomestici. Il reddito può essere utilizzato anche per comprare articoli sportivi o pagare corsi di sport, per gli abbonamenti ai mezzi pubblici, vacanze, trattamenti estetici, benzina e abbigliamento (con l'esclusione della pellicceria).

Il limite al prelievo di contante e quando di può effettuare un bonifico

La card consente di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di cento euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementato in base al numero di componenti il nucleo). L'importo del reddito di cittadinanza può essere utilizzato esclusivamente per pagamenti a mezzo pos presso gli esercizi commerciali in Italia convenzionati con il circuito Mastercard. Una volta al mese, tuttavia, può essere fatto un bonifico per pagare la rata dell'affitto o quella del mutuo. E si possono pagare anche le bollette delle utenze domestiche, presso gli uffici postali (con bollettino postale o mav) oppure in tutti gli esercizi commerciali abilitati (tabaccai, supermercati, bar).

Secondo le disposizioni di legge, il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L'importo non speso o non prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato (ma fanno eccezione gli importi ricevuti a titolo di arretrati).

Gli acquisti vietati con il reddito di cittadinanza

Il decreto attuativo del 2019 prevede anche un elenco di beni il cui acquisto è espressamente vietato. Tra questi ci sono i giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità, come il lotto, ma anche l'acquisto dei seguenti beni e servizi:

acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;

armi;

materiale pornografico e beni e servizi per adulti;

servizi finanziari e creditizi;

servizi di trasferimento di denaro;

servizi assicurativi;

articoli di gioielleria;

articoli di pellicceria;

acquisti presso gallerie d’arte e affini;

acquisti in club privati;

l'utilizzo della carta rdc è vietato all'estero e per gli acquisti online o mediante servizi di direct marketing.

Quando avviene l'accredito

E gli accrediti? I nuovi beneficiari del reddito e coloro che ne hanno richiesto il rinnovo dopo diciotto mensilità di accredito e una di sospensione, avranno l'erogazione dell'assegno a metà mese, solitamente il giorno 15. Per tutti quelli che hanno ottenuto almeno una mensilità di reddito di cittadinanza negli ultimi mesi, il pagamento arriva verso la fine del mese, solitamente il giorno 27. A febbraio, però, il 27 cade di domenica: per questo l'Inps comunicherà prossimamente l'eventuale pagamento anticipato a venerdì 25 febbraio, oppure il rinvio dell'accredito a lunedì 28 febbraio 2022.