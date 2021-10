Il reddito di cittadinanza a quasi 4 milioni di persone in nove mesi

A settembre 2021 circa 1,34 milioni di famiglie hanno avuto il reddito o la pensione di cittadinanza, con quasi tre milioni di persone coinvolte e un importo medio erogato a livello nazionale di 546 euro (578 euro per il reddito di cittadinanza e 271 per la pensione di cittadinanza). Dai dati dell'Osservatorio su reddito e pensione di cittadinanza e reddito di emergenza dell'Inps, emerge che tra gennaio e settembre i nuclei percettori di reddito di cittadinanza sono stati oltre 1,52 milioni, mentre i percettori di pensione di cittadinanza sono stati più di 160mila, per un totale di oltre 1,68 milioni di nuclei e quasi 3,8 milioni di persone coinvolte, per un importo medio di 547 euro.

L'importo medio varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, e va da un minimo di 445 euro per i monocomponenti a un massimo di 701 euro per le famiglie con quattro componenti. La platea dei percettori di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza è composta da 2,53 milioni di cittadini italiani, 308mila cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue e circa 116mila cittadini europei. La distribuzione per aree geografiche vede 578mila beneficiari al nord, 417mila al centro e 1,97 milioni nell'area sud e isole. Nei primi nove mesi del 2021, le revoche del reddito di cittadinanza e delle pensioni di cittadinanza raggiungono il numero di quasi 90mila nuclei e le decadenze sono quasi 244mila.

Per quanto riguarda il reddito di emergenza, sono 594mila i nuclei a cui è stata pagata almeno una mensilità delle tre previste nel 2021, con un importo medio mensile di 545 euro e un numero di persone coinvolte di oltre 1,3 milioni. Oltre 827mila sono cittadini italiani (323mila nuclei con un importo medio mensile di 582 euro), 441mila cittadini extracomunitari (oltre 233mila nuclei con un importo medio mensile di 494 euro) e quasi 82mila cittadini comunitari (per oltre 36mila nuclei e importo medio mensile di 536 euro).

Solo il 38% dei beneficiari ha siglato il patto per il lavoro

Alla data del 30 settembre scorso, i beneficiari di reddito di cittadinanza (Rdc) tenuti alla sottoscrizione del Patto per il lavoro sono stati pari a 1.109.287, in lieve riduzione rispetto al trimestre precedente. La quota di utenti inseriti all'interno delle politiche attive per il lavoro e presi in carico da parte dei servizi per l'impiego, però, è stata pari al 37,9%, poco più di tre punti percentuali rispetto a quanto rilevato a giugno 2021. È l'Anpal (Agenzia nazionale politiche attive lavoro) a tracciare il consueto focus sul reddito di cittadinanza che conferma le principali caratteristiche sia a livello territoriale, con una prevalenza nel sud e nelle isole, sia per quel che riguarda l'età (poco meno del 40% ha meno di 29 anni) e la distribuzione per genere, con le donne che sono poco più degli uomini (52,9%). L'utenza mostra altresì alcune fragilità, tra cui un basso livello di istruzione: quasi il 72% dei beneficiari ha conseguito al massimo un titolo di studio secondario inferiore e il 4,1% ha una cittadinanza diversa da quella italiana.

Il 63% dei beneficiari del reddito di cittadinanza non ha avuto alcuna esperienza di lavoro dipendente o para subordinato nei due anni precedenti al 30 settembre 2021. È pari dunque al 37% la percentuale di beneficiari che invece ha già vissuto esperienze lavorative. È nelle regioni del nord-est che tale valore è più consistente (ha esperienza un beneficiario su due), mentre è di circa un terzo la quota dei beneficiari del sud e delle isole che hanno già lavorato. Da segnalare anche le differenze legate al genere - hanno esperienza lavorativa il 45% degli uomini e il 30% delle donne - e alla cittadinanza, con una quota di stranieri che è già stata occupata, pari al 52% contro il 34,5% dei beneficiari italiani. Guardando alla quantità di lavoro maturato si registra - tra coloro che hanno esperienze lavorative alle dipendenze o in para subordinazione - la presenza di una quota pari al 42,5% di individui che hanno lavorato complessivamente fino a un massimo di sei mesi. La restante percentuale di beneficiari si suddivide fra coloro che hanno esperienze più lunghe: il 19,7% ha lavorato fra i 6 e i 12 mesi, l'11,6% fra i 12 e i 18 mesi, il 26,2% oltre 18 mesi.