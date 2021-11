Cos'è la verifica mensile per mantenere il reddito di cittadinanza nel 2022

Draghi vuole rimettere mano al reddito di cittadinanza, per incentivare la fase di ricerca attiva del lavoro e per evitare che altri furbetti possano approfittare del sostegno economico senza averne il diritto.

Per le modifiche si potrebbe fare affidamento alle dieci proposte suggerite dal Comitato scientifico per la valutazione del Rdc, istituito a pochi giorni dall’insediamento del nuovo governo Draghi proprio per eliminare le distorsioni emerse nel corso degli anni.

Reddito di cittadinanza: come funzionerà la verifica di lavoro mensile

Nel decalogo presentato dal Comitato è previsto il rafforzamento dei patti per l’inclusione e l’attuazione dei progetti di utilità collettiva, per evitare che il sussidio venga percepito da chi non ha voglia o bisogno di lavorare o ha un lavoro in nero.

In particolare, si suggerisce che i patti per il lavoro e i patti per l’inclusione sociale prevedano la partecipazione periodica dei beneficiari del reddito di cittadinanza ad attività e colloqui da svolgersi in presenza. Saranno i centri per l’impiego a garantire la ricerca attiva del lavoro, con la richiesta di presenza del percettore del sussidio con una cadenza almeno mensile.

Rdc e verifica lavoro mensile, cosa succede a chi non si presenta

Non c’è scampo, la mancata presentazione alla verifica mensile presso i centri per l’impiego per i percettori del Rdc senza “comprovato giustificato motivo” farà scattare la decadenza immediata dal beneficio.

Richiesta la presenza mensile anche per chi non è occupabile ma è destinato al Patto per l’inclusione sociale, per verificare i risultati raggiunti. Anche in questo caso, l'assenza senza giustificato motivo determinerà la perdita definitiva del diritto al sostegno economico.

Le nuove regole sul reddito di cittadinanza non sono state ancora approvate, sarà il Parlamento a decidere come cambierà il sussidio in occasione del voto sulla Manovra 2022.