Reddito di emergenza, arriva la proroga fino al 31 maggio: a chi spetta e come fare domanda

Il reddito di emergenza (Rem) è stato prorogato fino al 31 maggio. La conferma è arrivata da una nota dell’Inps secondo cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “tenuto conto della necessità di garantire un più ampio accesso” al sussidio ha autorizzato il differimento del termine di presentazione delle domande. Per chiedere il Rem dunque ci sarà un altro mese di tempo. La misura è rivolta ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. Il problema è capire se si è in possesso dei requisiti, impresa a dire il vero non molto semplice. Nel decreto legge n.34 del 19 maggio 2020, viene specificato che si ha diritto al Rem in presenza di un reddito familiare, riferito al singolo mese, inferiore alla quota di Rem calcolata in base ai membri del nucleo, un valore del patrimonio mobiliare nel 2020 inferiore a 10 mila euro (più 5000 per ogni componente oltre al primo e per familiari con disabilità grave o non autosufficienza), un Isee inferiore a 15 mila euro. L’Inps spiega che “la soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro”. E che dunque tale valore "è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;

per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni; 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE".

Esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il REM:

Composizione del nucleo Scala di equivalenza Soglia del reddito familiare* Un adulto 1 400 euro Due adulti 1.4 560 euro Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro Tre adulti e due minorenni 2** 800 euro Tre adulti (di cui un disabile grave) e tre minorenni 2,1***

La norma è in effetti piuttosto complicata, motivo per cui per chiarire ogni dubbio ci si può fare seguire da un Caf. Una importante novità è la possibilità di accedere al reddito anche per chi ha la Naspi o la Discoll scaduta tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. L'importo mensile va da un minimo di 400 a 840 euro, in base alla situazione di difficoltà vissuta delle famiglie che ne faranno richiesta.

Reddito di emergenza: qual è l'importo e come fare domanda

Dove si deve andare per richiederlo? La domanda on line potrà essere presentata attraverso i seguenti canali:

il sito internet dell’Inps, autenticandosi con PIN (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

gli Istituti di patronato.

Il richiedente deve essere in possesso di una DSU (dichiarazione sostituiva unica) valida al momento della presentazione della domanda.

I sussidi incompatibili con il Rem

Ci sono poi requisiti di compatibilità. Il Rem infatti non può essere percepito da chi riceve altri sussidi. Secondo le regole dell'Inps non è quindi compatibile:

con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;

con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;

con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

Secondo l'ente previdenziale la misura ha finora interessato 425mila nuclei, per un importo medio mensile di 550 euro: 184mila ne hanno beneficiato per cinque mesi, grazie alle proroghe previste dal dl 104/2020 e dal dl 137/2020, mentre 150mila nuclei ne hanno beneficiato per due mesi.