Il reddito di emergenza torna disponibile: gli importi e come richiederlo

Buone notizie per gli italiani in difficoltà economiche a causa dell'emergenza coronavirus, dal 15 settembre è nuovamente possibile presentare la domanda di Reddito di Emergenza (REm), la misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari che hanno accusato maggiormente la crisi innescata dalla crisi sanitaria.

Torna il reddito di emergenza

Come chiarito dall'Inps, la nuova domanda potrà essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare individuato come il richiedente il beneficio, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020. Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto infatti il riconoscimento, a domanda, di un'ulteriore mensilità di Rem, in aggiunta a quanto eventualmente già erogato ai sensi del precedente decreto legge n. 34/2020.

A chi spetta il reddito di emergenza

I requisiti per ottenere il reddito di emergenza sono:

residenza in Italia;

reddito familiare, per il mese di aprile 2020, inferiore all'ammontare del beneficio;

patrimonio mobiliare inferiore a 10mila euro, accresciuta di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20mila euro;

Isee inferiore a 15mila euro.

Reddito di emergenza, il calcolo dell'importo

Per il mese di maggio 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne. Si ricorda che tale scala di equivalenza, in parziale modifica della normativa che disciplina il Reddito di cittadinanza, può raggiungere la soglia massima di 2, elevabile fino a 2,1 solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. Ecco alcuni esempi:

Composizione nucleo Scala di equivalenza Importo Rem Un adulto 1 400 euro Due adulti 1.4 560 euro Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro Tre adulti e due minorenni 2* 800 euro Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave 2.1** 840 euro

Come richiedere il reddito di emergenza

La nuova domanda può essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare individuato come il richiedente il beneficio, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020, attraverso i seguenti canali:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

sito internet dell'Inps, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

internet dell'Inps, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; enti di patronato;

centri di Assistenza fiscale.

Per maggiori informazioni sul reddito di emergenza (Rem) consigliamo di visitare la pagina dedicata al sussidio disponibile sul sito dell'Istituto di previdenza sociale.