Reddito di emergenza da 2400 euro: i "nuovi" requisiti e come fare domanda nei prossimi 20 giorni

Fino al 30 del mese chi ha i requisiti previsti dal decreto nazionale potrà presentare la domanda del reddito di emergenza (Rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio: si tratta di un tempo breve, tre settimane per procedere alla compilazione e inoltro delle domande

Reddito di emergenza, ci sono poco più di 20 giorni di tempo per fare domanda ad aprile. Fino al 30 del mese chi ha i requisiti previsti dal decreto nazionale potrà presentare la domanda del reddito di emergenza (Rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio: si tratta di un tempo breve, tre settimane per procedere alla compilazione e inoltro delle domande. Sull'eventuale compatibilità con il reddito di cittadinanza abbiamo fatto chiarezza in questo articolo.

Si allarga oggi la platea potenziale del reddito di emergenza. Il Dl Sostegni, in vigore dal 23 marzo, porta in dote tre nuove mensilità della misura anti-povertà introdotta a maggio 2020 dal precedente Governo e poi rinnovata sino a fine anno. L’importo massimo dell’aiuto, per i mesi di marzo, aprile e maggio, può arrivare a 2.400 euro: l’obiettivo è sostenere “i nuovi poveri” ai quali ha fatto riferimento il presidente del Consiglio Mario Draghi durante il suo discorso per la fiducia al Senato.

A questa platea allargata, stimata dalla stessa relazione tecnica al Dl Sostegni in circa 1,12 milioni di famiglie, si rivolgono le nuove tranche dell’assegno, istituito per la prima volta con il decreto 34/2020.

Reddito di emergenza: come fare domanda oggi stesso

Il Rem è una misura di sostegno al reddito straordinaria rivolta ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria. Fra i requisiti richiesti, un reddito familiare, riferito a febbraio 2021, inferiore alla quota di Rem calcolata in base ai membri del nucleo, un valore del patrimonio mobiliare nel 2020 inferiore a 10 mila euro (più 5000 per ogni componente oltre al primo e per familiari con disabilità grave o non autosufficienza), un Isee inferiore a 15 mila euro.

Una importante novità è la possibilità di accedere al reddito anche per chi ha la Naspi o la Discoll scaduta tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. L'importo mensile va da un minimo di 400 a 840 euro, in base alla situazione di difficoltà vissuta delle famiglie che ne faranno richiesta.

Dove si deve andare per richiederlo? La domanda on line potrà essere presentata attraverso i seguenti canali:

il sito internet dell’Inps, autenticandosi con PIN (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

gli Istituti di patronato.

Il richiedente deve essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Reddito di emergenza 2021: quali sono i requisiti

Per poter esser richiesto, il nucleo familiare deve contemporaneamente soddisfare alcuni requisiti precisi.

il richiedente deve avere la residenza in Italia;

il reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, deve essere inferiore all’importo che viene riconosciuto come REm e che varia in base al numero di componenti del nucleo familiare;

l’ISEE in corso di validità del nucleo deve essere inferiore a 15.000 euro, per i nuclei familiari che vivono in affitto il limite è aumentato di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee;

il valore del patrimonio mobiliare familiare deve essere inferiore a 10.000 euro, cui si sommano 5.000 euro per ogni componente ulteriore al primo, ma entro un massimo complessivo di 20.000 euro. Se nel nucleo è presente un soggetto definito come disabile grave o non autosufficiente (secondo i criteri ISEE) il valore massimo è di 25.000 euro.

Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, in fase istruttoria, dall’Inps nell’ultima DSU, valida alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario. Ci sono poi requisiti di compatibilità. Il Rem infatti non può essere percepito da chi riceve altri sussidi. Secondo le regole dell'Inps non è quindi compatibile:

con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;

con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;

con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

Reddito di emergenza: la soglia di reddito familiare per richiederlo

La soglia di reddito familiare per la verifica della sussistenza del requisito si ottiene moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.Stavolta sono stati “ritoccati” i requisiti di accesso al reddito di emergenza, per andare incontro a coloro che vivono in una casa in affitto. Per questi ultimi, il limite reddituale per avere il Rem - riferito al mese di febbraio 2021 - sale di molto, perché alla soglia base (400 euro, moltiplicati per i parametri della scala di equivalenza usata anche per il reddito di cittadinanza), si aggiunge un dodicesimo del valore annuo del canone d’affitto. Quindi, ad esempio, una famiglia con due figli che paga un affitto di 800 euro, avrebbe come soglia reddituale di febbraio non 720 euro, ma 1.520 euro (720+800).

Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;

0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il REM: