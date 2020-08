Con il decreto Agosto arriva un altro bonus coronavirus da 400 euro

Un bonus di 400 euro per le famiglie più in difficoltà: è contenuto nella nuova bozza del decreto Agosto un provvedimento che stanzia i fondi per rifinanziare il Reddito di emergenza.

Una riedizione del Reddito di emergenza chiesta e ottenuta dagli esponenti di Liberi e Uguali (Leu) e che potrebbe vedere un allargamento della platea che - al 30 giugno - comprende già 209mila nuclei familiari e 518mila persone.

"Non si può infatti ignorare la sofferenza di quelle famiglie che a causa dell'emergenza sanitaria, si sono trovate, anche dopo il lockdown, a non avere mezzi sufficienti al proprio sostentamento" spiega Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria alle'Economia e esponente di LeU.

Nel provvedimento dovrebbe essere presente una ulteriore proroga della scadenza e pertanto la misura potrà essere richiesta fino al 15 ottobre 2020.

Ricordiamo che i requisiti richiesti per vedere accettata la propria richiesta devono comprendere:

residenza in Italia del richiedente il REm del nucleo familiare

reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio

patrimonio mobiliare, al 31 dicembre 2020 inferiore a 10.000 euro, innalzato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di 20.000 euro. In caso di presenza di persona disabile nel nucleo familiare

un ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda inferiore a 15.000 euro.

Inoltre non può essere richiesta da:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

tutti coloro che hanno ricevuto una delle indennità previste dal Decreto Cura Italia

chi è titolare di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità

chi ha un rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare

chi è percettore di Reddito/Pensione di Cittadinanza.

Per richiedere il reddito di emergenza si può utilizzare: