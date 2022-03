Caro bollette: arriva il reddito energetico?

Un "reddito energetico" destinato alle fasce più deboli della popolazione, affinché tutti abbiano "un minimo di energia utilizzabile". La proposta arriva dal Movimento 5 Stelle che potrebbe fare di questo nuovo strumento un cavallo di battaglia dopo il "reddito di cittadinanza" e il "superbonus". Per ora (ma ovviamente non è scontato) la misura potrebbe entrare in vigore in Campania dove c'è già una proposta di legge presentata proprio dal M5s. Come si legge nel documento, l'idea è di istituire un fondo regionale per finanziare l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sui lastrici di copertura delle abitazioni in proprietà, a uso esclusivo o nelle aree condominiali. Una misura destinata ai "nuclei familiari meno abbienti" che beneficerebbero "gratuitamente della energia autoprodotta mentre la quota in eccesso verrà immessa in rete e i proventi ceduti alla Regione sono reinvestiti per alimentare la misura".

Se le modalità di accesso al beneficio dovranno essere ancora definite, l'idea è quella di favorire "i nuclei familiari in stato di indigenza, quelli più numerosi numerosi o con componenti affetti da invalidità, gli over 65 e le giovani coppie".

La proposta però potrebbe diventare nazionale. Così almeno ha fatto capire nel corso di una diretta su Instagram Mario Turco, senatore del M5s e già sottosegretario alla presidenza del consiglio nel governo Conte. "Così come abbiamo proposto il reddito di cittadinanza - ha detto Turco -, noi oggi proponiamo il reddito energetico. Ogni cittadino italiano che non ha possibilità di non essere autosufficiente dal punto di vista economico" dovrebbe "avere un minimo di energia a disposizione". Il punto, ha spiegato il senatore, è che anche il reddito di cittadinanza rischia di essere insufficiente con gli aumenti delle bollette a cui stiamo assistendo. Per questo la collettività "deve far sì che tutti abbiano un minimo di energia". Il M5s ha trovato un nuovo cavallo di battaglia?