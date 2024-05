Caccia agli evasori, torna il redditometro: chi rischia

Mutui, affitti, bollette, medicinali, viaggi ma anche auto, barche e beni di lusso o più semplicemente abbonamenti alle pay tv finiscono sotto la lente del Fisco. Dopo lo stop del 2018 torna il redditometro, lo strumento di accertamento sintetico che consente all'Agenzia delle entrate di scovare in modo presuntivo possibili evasori fiscali mettendo a confronto banalmente redditi dichiarati e spese effettuate. Chi rischia l’accertamento fiscale? Andiamo per ordine.

Le spese sotto controllo

Con l’avvio della stagione della dichiarazione dei redditi 2024 si rinnovano i controlli del Fisco. Il governo con la firma del viceministro all'Economia, Maurizio Leo, ha approvato un nuovo decreto ministeriale per riattivare il redditometro, strumento utilizzato per scovare possibili evasori fiscali mettendo a confronto redditi e spese sostenute. Uscite finanziarie che vanno dall’acquisto di case, auto, moto e barche all’abbonamento per le pay tv, senza tralasciare richieste di mutuo, affitti e bollette. Ma anche spese alimentari, per l'abbigliamento, quelle per il condominio e per la manutenzione della casa, calcolate secondo medie Istat. Sotto la lente anche i consumi di acqua, luce, gas, riscaldamento oppure per le spese telefoniche e l'acquisto di uno smartphone, tutti dati già contenuti nell'anagrafe tributaria. Il Fisco vigilerà anche su viaggi, spese per alberghi e beni di lusso. Di contro però "non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività di impresa".

Ma non si tratta più del vecchio redditometro, quello nuovo è fondato su una metodologia elaborata d’intesa tra le maggiori associazioni dei consumatori e l’Istat. In pratica la determinazione sintetica del reddito dei contribuenti viene calcolata sulla base di una campionatura per nuclei familiari, con ben 11 tipologie e 5 diverse aree territoriali. Verranno prese in considerazione anche le spese sostenute dai familiari fiscalmente a carico e la quota di risparmio formatasi in ciascun anno.

Redditometro: chi rischia

Il decreto ministeriale del 7 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede che il nuovo redditometro controlli le dichiarazioni dei redditi presentate al Fisco dal 2016 in poi, ma considerando che il 2016 e il 2017 sono ormai decaduti in pratica i controlli partiranno dal 2018 in poi. L'accertamento scatterà in automatico quando le spese riscontrate dall’Agenzia delle entrate supereranno del 20 per cento il reddito dichiarato dal contribuente.

Ma prima dell’avvio della fase istruttoria è previsto un doppio contraddittorio, per dare la possibilità al contribuente di chiarire le eventuali incongruenze. In particolare i presunti evasori fiscali saranno chiamati a dare una prova contraria: a dimostrare che le spese siano state sostenute grazie a redditi diversi da quelli relativi al periodo d’imposta accertato, oppure che siano state sostenute da soggetti diversi o abbiano un diverso ammontare, ma anche che la quota di risparmio utilizzata per i consumi si sia formata in anni precedenti.