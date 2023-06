"Caro vita fino al 2025": la Bce alza ancora i tassi, shock per rate dei mutui

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di innalzare di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della Bce. Pertanto, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale saranno innalzati rispettivamente al 4,00%, al 4,25% e al 3,50%, con effetto dal 21 giugno 2023.

Inflazione al 2% solo dal 2025

La nuova stretta decisa dal board con l'intenzione di riportare sotto controllo la corsa dell'inflazione: e la stretta monetaria potrebbe durare a lungo. Se le intenzioni della Bce è quella di riportare l'inflazione al 2% gli esperti dell'Eurosistema si attendono che il caro vita si attesti in media al 5,4% per l'anno in corso prima di scendere al 3,0% nel 2024 e tornare al 2,2% solo nel 2025. Rivista al rialzo anche la stima per l'inflazione al netto della componente energetica e alimentare, che nel 2023 dovrebbe collocarsi al 5,1%, per poi ridursi al 3,0% nel 2024 e al 2,3% nel 2025.

Un quadro decisamente non roseo per le capacità di spesa delle famiglie. Se infatti il caro vita potrebbe durare almeno fino al 2025 con il nuovo rialzo dei tassi di interesse i mutui diventeranno ancora più onerosi.

Secondo le simulazioni di Facile.it l'aumento dei tassi potrebbe tradursi in un rincaro della rata che, per un mutuo medio, porterebbe l'aggravio complessivo a quasi +275 euro rispetto a gennaio 2022 (+60%). Inoltre, guardando alle aspettative di mercato (Futures sugli Euribor aggiornate al 7 giugno 2023) emerge come la corsa dei tassi potrebbe non essere finita. Gli esperti prevedono che l'Euribor a 3 mesi raggiungerà il suo picco a settembre 2023 e il tasso del mutuo medio preso in esame sfiorerebbe il 5,10%, con una rata di circa 743 euro (+285 euro rispetto a quella iniziale). Altro fattore negativo è la scadenza, a fine giugno, delle condizioni agevolate di garanzia fino all'80% per i mutui prima casa destinati ai giovani, misura che ha aiutato molti richiedenti under 36 ad acquistare un immobile: se nel primo semestre 2021 gli aspiranti mutuatari con meno di 36 anni rappresentavano il 43,4% delle richieste totali di mutui prima casa questo valore ha raggiunto il 51,3%.