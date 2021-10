Manovra approvata: un miliardo in più per il Reddito di cittadinanza, stallo su quota 100

Via libera unanime al documento programmatico di bilancio, che contiene le linee guida e gli stanziamenti della manovra. Su richiesta della Lega, il capitolo pensioni resta in attesa di approfondimento. Il governo, con il ministro Daniele Franco, ha presentato una proposta che prevede la riforma di quota 100 con quota 102 dal 2002 e quota 104 dal 2023 in attesa poi di un eventuale superamento della quota 100 così come era stata concepita dalla Lega di Matteo Salvini. Infatti la Lega si è detta contraria e il ministro Giancarlo Giorgetti, al termine del Cdm ha precisato: “Sulle pensioni ci sono diverse ipotesi in ballo, ma questa sera nessuna decisone su quota 100 è stata presa, così come chiesto dai ministri della Lega. Nei prossimi giorni si decideranno modalità e tempi delle modifiche del sistema pensionistico. Escludo qualsiasi ritorno alla legge Fornero".

Legge di bilancio con 23 miliardi approvata dal Consiglio dei ministri

Quando se ne parlerà? Quando si stenderà la manovra, prevista per la prossima settimana. Sette miliardi andranno alla riduzione delle tasse, anche se Italia Viva e Forza Italia hanno chiesto di aumentare il relativo stanziamento. Richiesta accolta dal governo ma non dagli altri partiti di maggioranza, favorevoli a tenere le poste di bilancio su settori diversi. Due miliardi saranno destinati alla sanità. Un miliardo alla riduzione del caro bollette. Un miliardo in più al reddito di cittadinanza, che passa da 7.5 miliardi a 8.8. Lo strumento sarà destinato a una platea più ampia. Scatta il cosiddetto decalage, cioè la riduzione dell'assegno in caso di rifiuto per due volte di un lavoro. In totale la legge di bilancio avrà un valore di 23 miliardi.

Dovrebbe anche arrivare un finanziamento aggiuntivo per il Reddito di cittadinanza di circa un miliardo di euro per il 2022. Se fosse confermato, verrebbero in totale stanziati circa 8,8 miliardi, la stessa cifra messa a disposizione quest'anno. Nel corso del 2021 infatti i fondi destinati al Reddito di cittadinanza sono stati a più riprese aumentati, per far fronte alle esigenze in continua crescita per effetto della pandemia. Sulla misura si annunciano una stretta sui controlli e il taglio delle risorse dopo il secondo rifiuto a una proposta lavorativa: correttivi che produrranno un risparmio sulle spese. Si riscontra però una crescita della platea e di conseguenza servirà un miliardo in più.

C’è anche un tema tutto femminile che rompe trasversalmente i partiti e unisce le donne. E’ quello dell’Iva sui tamponi. "Il ciclo non è un lusso. Lo diciamo da tempo e da tempo ci impegniamo perché questa consapevolezza diventi un atto concreto. - così in una nota l'intergruppo della Camera per le donne, i diritti e le pari opportunità -.Speriamo dunque che in occasione della Legge di Bilancio si possa procedere all'abbassamento dell'Iva sui prodotti igienici femminili, come da noi richiesto anche nella scorsa manovra finanziaria attraverso un emendamento. Le prime notizie da questo punto di vista ci sembrano positive. Va superata una tassa ingiusta, che tratta beni di prima necessità come fossero beni di lusso. Bisogna dare un aiuto reale alle tante ragazze e alle tante donne che, in Italia, hanno pagato pesantemente la crisi. Abbassare l'Iva sugli assorbenti è una richiesta indirizzata, ancora una volta, alla politica, al Parlamento e al Governo da diverse associazioni di donne attraverso varie iniziative, dalla campagna Stop Tampon tax a quella di Tocca a noi. Non perdiamo questa occasione preziosa".