Come cambieranno le buste paga

Arriva oggi in Consiglio dei ministri una riforma fiscale che porterà "importanti novità a sostegno di cittadini, famiglie e imprese: una rivoluzione fiscale che garantisca meno tasse, più crescita, equità e che getti le basi per un nuovo rapporto di fiducia tra fisco e contribuenti". Così l’ha presentata la premier Giorgia Meloni ma l’opposizione l’ha già definita "iniqua" e a "favore di chi ha redditi più alti". Vediamo insieme come potrebbero cambiare le buste paga dei lavoratori.

Schlein: "Riforma fiscale favorisce chi sta meglio"

La "rivoluzione fiscale" promessa dalla Meloni, "fondamentale per rilanciare l’economia", prima di tutto interverrà sulle aliquote Irpef, riducendole da 4 a 3 per poi sostituirle gradualmente con una flat tax per tutti (obiettivo raggiungibile in 5 anni). Previsto poi il taglio dell'Ires (Imposta sui redditi delle società, ndr) per le imprese che impiegano gli utili in investimenti e nuove assunzioni, l'abolizione dell'Irap (Imposta regionale sulle attività produttive, ndr) , interventi sui fringe benefit e sulle tax expenditures.

Secondo la segretaria del Pd Elly Schlein questa riforma, "costosissima", "favorisce chi sta meglio: chi ha redditi più alti vedrà il maggiore guadagno. Dalle prime cose che abbiamo visto siamo estremamente preoccupati perché è una delega che sembra andare nella direzione di aumentare i divari: togliere un ulteriore scaglione, passando da 4 a 3 aliquote e in prospettiva proporre la flat tax, rischia di abbassare le tasse anche ai ricchi e di far sbancare i servizi ai poveri. Dire abbassiamo le tasse a tutti per far stare meglio tutto il Paese vuol dire far mancare servizi ai poveri e abbassare le tasse ai ricchi", conclude la Schlein.

Conte: riforma fiscale "completamente iniqua"

Il leader del M5s Conte la definisce una riforma "completamente iniqua con le tre aliquote che avvantaggeranno i ceti più avvantaggiati" mentre bisognerebbe concentrarsi sul salario minimo e sulla lotta alla precarietà (il Job act "ha prodotto solo più guadagni per i datori di lavoro", sottolinea Conte). "Sulla riforma fiscale abbiamo una controproposta che presenteremo in una conferenza stampa nei prossimi giorni per realizzare un fisco più equo e progressivo – ha chiosato Conte -. Non possiamo permettere che ci sia un divario di 100, 200, anche 500 volte tra il top manager e l'ultimo degli operai all'interno della stessa azienda per questo abbiamo introdotto un vincolo perché non siano superate le 50 volte nel trattamento retributivo".

Le ipotesi: chi ci guadagna

Due le ipotesi sul tavolo per la riduzione degli scaglioni Irpef. La prima prevede aliquote al 23%, al 33% e al 43%, la seconda un secondo scaglione al 27% per redditi compresi tra 15mila e 50mila euro. Secondo alcune stime del Corriere della Sera, più il reddito è alto più aumentano i benefici. Nella prima ipotesi chi guadagna 20mila euro andrebbe a pagare 4600 euro di Irpef, a fronte dei 4700 attuali (con l’aliquota che passa dal 25% al 23%). Un contribuente con un reddito da 35mila euro sarebbe soggetto a un prelievo Irpef di 8750 euro a fronte degli attuali 9150 euro (con aliquota dal 35% al 33%). Chi guadagna 50mila euro andrebbe a versare 13.700 euro invece di 14.400. Nella seconda ipotesi, invece, i lavoratori più avvantaggiati dalla riforma sarebbero quelli che oggi pagano il 33%, ossia coloro che guadagnano dai 28mila ai 50mila euro. Ad essere penalizzati da una riforma di questo tipo, invece, i lavoratori con reddito tra 15mila e 28mila euro, visto che la tassazione per loro passerebbe dall’attuale 25% al 27%.