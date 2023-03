Come cambiano le tasse col governo Meloni

Il governo Meloni vuole riformare il fisco per agire su tasse e, in parte, stipendi. In legge di bilancio il governo aveva presentato le misure come "anteprime" di riforme più ampie che sarebbero arrivate nel 2023. Ora, il tempo della riforma fiscale è arrivato anche se i tempi non saranno brevi. Il piano del governo poggia su tre pilastri: riduzione di aliquote e scaglioni Irpef e Iva, semplificazione delle tasse per le imprese e razionalizzazione di sconti ed esenzioni fiscali - ne sentirete parlare come "tax expenditures" -. Vediamo in cosa consiste la riforma del fisco e quali sono le tempistiche.