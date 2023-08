Meno tasse (ma non per tutti) e accordi con gli evasori: la riforma fiscale di Meloni

Il governo Meloni a piccoli passi verso la riforma fiscale. Il 2023 è il primo atto della legge di delega fiscale, approvata in via definitiva dalla Camera. Nuove aliquote Irpef, tredicesime, flat tax e novità generali nel rapporto tra i contribuenti e lo Stato: in 23 articoli il Parlamento delega così il governo a cambiare il sistema delle tasse. "È un testo che può veramente rappresentare una svolta nel nostro sistema fiscale", dice il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo. Le misure non arriveranno tutte in una volta, soprattutto quelle strutturali e più "elettorali": alcune sono posticipate, altre ridimensionate. E ci sono dubbi sulla lotta all'evasione fiscale. Vediamo le principali novità previste dal testo.

Perché il governo Meloni vuole una riforma del fisco

La legge di delega fiscale ha dei principi che ne hanno ispirato lo sviluppo: progressività ed equità del sistema tributario per "stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale", si legge nel testo. I principali beneficiari della riforma dovrebbero essere "famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese".

In campagna elettorale, e in generale storicamente, il centrodestra ha spesso parlato di "pace fiscale", termine poi ammorbidito in "tregua". Questi termini sembrano più adeguati per descrivere il cuore della riforma, che vuole cambiare il rapporto tra contribuenti e fisco: lo Stato sarà meno inquisitore e più consigliere. Più fiducia e meno rigidità per multe e procedimenti, anche dal punto di vista penale.

Non è chiaro quali saranno le conseguenze e come si tradurranno queste novità sull'evasione fiscale: nell'ultimo rapporto del Ministero dell'Economia e delle finanze il tax gap nel 2020 (ultimo anno disponibile) è stato di 89,8 miliardi di euro: vuole dire che tra tasse (Irpef, Iva, Ired e Irap) e contributi allo Stato mancano quasi 90 miliardi di euro. Più del triplo rispetto all'ultima legge di bilancio. Come si vede dal grafico, nell'ultimo anno l'Agenzia delle entrate ha recuperato oltre 20 miliardi di euro, una somma record. I numeri sono in miglioramento ma l'evasione resta elevata, proprio mentre i fondi disponibili sono pochi.

Le novità nella riforma del fisco: Irpef, tredicesime e flat tax quando?

Tra le novità più attese della legge di delega fiscale ci sono sicuramente le nuove aliquote Irpef. Attualmente, l'Irpef ha 4 aliquote:

23 per cento, fino a 15.000 euro,

25 per cento, da 15.000,01 a 28.000 euro;

35 per cento, da 28.000,01 a 50.000 euro;

43 per cento, oltre i 50.000 euro.

Le nuove aliquote dell'Irpef saranno 3, nel rispetto "del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica", cioè la flat tax. L'Irpef verrà riordinata con nuove deduzioni e detrazioni, oltre ai nuovi scaglioni di reddito e relative aliquote di imposta, in base a questi parametri:

Composizione del nucleo familiare;

Costi sostenuti per la crescita dei figli;

Disabilità;

Tutela del bene casa, in proprietà o in locazione;

Salute delle persone;

Istruzione;

Previdenza complementare;

Efficienza energetica e riduzione del rischio sismico.

In realtà, le nuove aliquote Irpef e la flat tax sono rinviate, almeno al 2024. Solo per riordinare l'Irpef ci vorrebbero 4 miliardi di euro, ma sappiamo che nella prossima legge di bilancio le risorse basteranno a malapena per confermare le misure esistenti. La premessa inserita nella legge delega è sempre la stessa: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Stesso discorso per la flat tax, ancora più costosa: non è sostenibile avere una tassa uguale per tutti. Tuttavia, per dare un assaggio, il governo ha pensato a una "tassa piatta" (flat, appunto), su tredicesime e straordinari: in questi casi le tasse si pagheranno al 15 per cento.

Più "tregua", che "pace" fiscale: chi e come paga le tasse

Il viceministro Leo ha definito la riforma: "Una pagina importante nella storia del diritto tributario italiano". Leo vuole restare nell storia, ispirandosi alle ultime due grandi riforme del sistema in Italia, quella del ministro Bruno Visentini, negli anni '70, e del ministro Ezio Vanoni negli anni '50. "Sono loro che stati la mia guida personale nel redigere questo provvedimento", ha ammesso Leo. Come nelle ultime riforme, anche in quella del governo Meloni ci sarà un comitato tecnico che tradurrà le idee in schemi di decreti. Una nuova Cabina di regia.

Il viceministro del governo Meloni vuole passare dunque alla storia, con una riforma in cui cambia il rapporto tra lo Stato e i cittadini che versano le tasse. In passato Salvini parlava di "pace fiscale" per "aiutare" e non "condannare" chi evade. Il termine è stato ammorbidito in "tregua": "Le misure - ha spiegato Leo - sono dirette solo a ridurre le sanzioni che oggi hanno assunto dei livelli sproporzionati, diamo una possibilità di ridurre nel corso del tempo questo debito". Ora si semplifica.

"Non possiamo più assistere alle istruzioni della dichiarazione dei redditi che si compongono di oltre mille pagine. Guerra e pace ne aveva 1400. Possiamo continuare in questa logica?". (Maurizio Leo, viceministro all'Economia).

Concordato preventivo e "cooperative compliance" dal 2024: cosa sono

I nuovi termini per il pagamento delle tasse sono "concordato preventivo" e "cooperative compliance" allargata. Alla base di questi due istituti c'è la collaborazione tra i contribuenti e il fisco. In sostanza, il concordato preventivo biennale consente di fatto ad alcune imprese e ai lavoratori autonomi di concordare con l'Agenzia delle entrate quante tasse pagheranno nei due anni successivi. Chi accetta non riceverà contestazioni.

Della platea elettorale coinvolta fanno parte imprese e partite Iva, ma non solo: i commercialisti beneficeranno infatti di un nuovo ruolo, quello di certificatori. La "certificazione qualificata" sarà una sorta di bollino blu sulla corretta gestione delle tasse, che permetterà al contribuente di eliminare le sanzioni amministrative e la riduzione a due anni del periodo di accertamento.

D'altronde lo stesso Leo aveva detto che la riforma si sarebbe avvalsa "del contributo di idee e di conoscenze di chi le norme fiscali le applica tutti i giorni, ossia i commercialisti".

"Non ci sono scudi, non ci sono aiuti, non ci sono condoni. Sono tutte misure volte a favorire un rapporto più collaborativo tra il fisco e il contribuente, da cui poi ritroveremo maggiori risorse. Perché più si semplifica la vita dei contribuenti più vedremo che saranno disponibili con l'amministrazione".

Così il governo vuole prevenire l'evasione, sapendo con certezza quanto si incassa dai diretti interessati: ma non sono chiari gli effetti sulle casse dello Stato e quanto si possa davvero recuperare.

Se collabori niente sanzioni e le agevolazioni per i "Paperoni"

Chi aderisce all'adempimento collaborativo non hanno sanzioni penali tributarie, connesse ad esempio al reato di "dichiarazione infedele". In più, nell'accertamento si escludono le sanzioni amministrative e si riducono i termini di decadenza: ai contribuenti con sistema di gestione del rischio fiscale certificato da professionisti qualificati. Tramite il concordato preventivo biennale i contribuenti pagheranno le tasse pattuite in due anni.

Chi ha invece un reddito superiore a un milione di euro, ma possiede in Italia, anche per interposta persona o tramite un fondo, un reddito complessivo "mediamente pari o superiore a un milione di euro", avrà degli incentivi a trasferire la residenza aderendo al concordato, con tutti i benefici connessi. Di questa misura si è parlato parecchio e i beneficiari sono stati identificati con il termine "Paperoni".

In più, i conti bancari non verranno più pignorati in automatico: alcuni emendamenti approvati prevedono solo delle previsioni fumose come "informatizzazione e semplificazione della procedura di pignoramento dei rapporti finanziari".

In generale, la riforma fiscale del governo Meloni vuole cambiare i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria basandoli sul "principio della collaborazione e della buona fede". L'ottimismo anima la legge delega, ma gli effetti sui conti dello Stato e la mancanza di coperture sono un'incognita sul futuro.

Continua a leggere su Today.it...