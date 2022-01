Riforma delle pensioni in attesa di una svolta: cosa succederà il 7 febbraio

Riforma delle pensioni 2023 sempre al centro dell'attenzione, con governo e sindacati alle prese con una serie di incontri per sostituire la riforma Fornero. Garantire flessibilità in uscita dal mondo del lavoro è l'obiettivo principale, affiancato da misure per giovani con carriere discontinue e donne. Dopo l'incontro del 20 gennaio scorso, in cui si è parlato proprio di giovani e donne, si guarda alle prossime riunioni convocate come di consueto al ministero del lavoro, con un calendario fitto di appuntamenti. Quali sono le prossime date degli incontri tra governo e sindacati e quali proposte in ballo ci sono sulle pensioni?

Il calendario degli incontri

Governo e sindacati torneranno a discutere di pensioni il 27 gennaio prossimo, concentrandosi soprattutto sulla pensione di garanzia per i giovani e sulla previdenza complementare. Il 3 febbraio prossimo, invece, la riunione tra Cgil, Cisl e Uil e i ministri Orlando e Franco si focalizzerà sulla flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. Attorno a questo importante tema sembra ruotare quasi tutta la riforma delle pensioni 2023, divenuta impellente a seguito della scadenza naturale di Quota 100 (62 anni di età e 38 anni di contributi). Nel frattempo, per evitare lo scalone di 5 anni che avrebbe portato l'uscita dal mondo del lavoro dai 62 anni di Quota 100 ai 67 della legge Fornero, è stata approvata con la legge di Bilancio 2022 la misura 'ponte' Quota 102 (64 anni di età e 38 anni di contributi). In tal modo il governo si è concesso più tempo per rivedere l'impianto della riforma, puntando su un confronto continuo con le parti sociali, particolarmente apprezzato dai sindacati. Per il momento il governo sembra aver ascoltato le proposte delle organizzazioni sindacali, il 7 febbraio prossimo però arriveremo al primo vero punto di svolta.

Perché è importante la riunione del 7 febbraio

Riflettori puntati sulla riunione del 7 febbraio prossimo tra governo e sindacati, incontro ritenuto particolarmente importante in sede di riforma delle pensioni perché questa volta sarà il ministro Orlando a svelare le proprie carte. In tale occasione, il ministro del lavoro dovrebbe spiegare ai tre segretari generali di Cgil, Cisl, Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, quali sono le intenzioni del governo sulle pensioni, dimostrando quanto e come è disposto a venire incontro alle proposte dei sindacati. Sinora tra governo e parti sociali c'è stata una certa convergenza sui temi da rivedere con il nuovo modello previdenziale, che sono appunto la flessibilità in uscita, i giovani e le donne, con l'obiettivo di eliminare possibili disuguaglianze. Elisabetta Cesqui, capo di Gabinetto del ministero del lavoro, ha parlato di un "vaso da plasmare insieme" ai sindacati. Staremo a vedere.

Le proposte sulla flessibilità

Numerose le proposte che circolano sulla pensione anticipata, con i sindacati pronti a battersi per garantire l'uscita dal mondo del lavoro a partire o dai 62 anni di età o 41 anni di contributi, con una penalizzazione minima dell'assegno. Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico aveva lanciato la sua proposta di un sistema misto, con un pensionamento anticipato attorno ai 62/63 anni di età percependo solo la quota contributiva mentre dai 67 anni in poi anche la retributiva. C'è poi una proposta simile a quella avanzata nel 2013 dall'ex ministro del lavoro Damiano, che prevede una flessibilità in uscita a 63 anni con un taglio dell'assegno previdenziale del 3% per ogni anno di anticipo. In ballo anche Opzione tutti, proposta che prevede l'uscita a 62 anni con almeno 25 anni di contributi ma optando per il calcolo contributivo puro. Da tenere in considerazione anche Quota 104 (63 anni e 41 anni di contributi).

Giovani, donne e riscatto della laurea

La riforma delle pensioni 2023 non andrà solo a modificare la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, andrà ad occuparsi anche dei giovani e delle donne. Allo studio un'integrazione dell'assegno pensionistico per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1996, che rientrano completamente nel sistema contributivo, e per coloro che riceveranno un assegno previdenziale basso a causa di lavori precari o di disoccupazione involontaria. Va poi adeguatamente riconosciuto il lavoro di cura, solitamente svolto dalle donne, alle quali andrebbe anche ridotto il requisito pensionistico di età pensionabile di 12 mesi per figlio senza pregiudicare il calcolo della prestazione. Queste le richieste delle principali organizzazioni sindacali, che chiedono anche la conferma di Opzione Donna, con il riconoscimento del cumulo gratuito dei contributi versati in diverse gestioni. Sotto la lente anche il riscatto agevolato del corso di laurea.