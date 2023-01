Il più importante rigassificatore italiano ha dei problemi: ora c'è meno gas

L'Adriatic Lng, il più importante impianto di rigassificazione del Gnl in Italia, ha dovuto tagliare le attività a causa delle condizioni meteo. Il suo apporto al fabbisogno di gas italiano è fortemente ridimensionato, e alla lunga potrebbe essere un problema. La diminuzione del gas imesso in rete dall'impianto di rigassificazione nel Mar Adriatico è evidente dai dati a disposizione, ma Today ha contattato il terminalche ha confermato la riduzione delle attività di rigassificazione. Dopo un processo di crescente indipendenza dal gas russo, l'Italia sta puntando molto sul Gnl, il gas naturale liquefatto, che negli impianti di rigassificazione viene trasformato dallo stato liquido a quello solido. Il governo prevede di attivare nel 2023 l'impianto di Piombino e nel 2024 quello di Ravenna: l'apporto del Gnl sarà di vitale importanza in assenza di gas dalla Russia, ma i problemi improvvisi dell'Adriatic Lng dimostrano la necessità di completare la strategia di diversificazione per avere altri impianti a disposizione.

L'Adriatic Lng: come funziona il rigassificatore nell'Adriatico

L'Adriatic Lng è un impianto di rigassificazione offshore situato nel Mar Adriatico, a circa 15 km al largo della costa di Porto Levante, frazione di Porto Viro, in provincia di Rovigo. Il terminale è collegato alla rete di distribuzione del gas nazionale tramite un metanodotto di circa 25 chilometri che arriva fino a Cavarzere, in provincia di Venezia. Appoggiato sul fondo marino a una profondità di circa 29 metri, il terminal è una piattaforma lunga complessivamente 375 metri e larga 115. Il ponte principale è a 18 metri sopra il livello del mare. L'impinato è gestito da Adriatic Lng, società partecipata da Snam, Qatar Petroleum ed ExxonMobil, ed è entrato in esercizio nella seconda metà del 2009.

L'impianto di rigassificazione Adriatic Lng è il più importante in Italia: con una capacità di rigassificazione di 9 miliardi di metri cubi l’anno, l'Adriatic Lng rappresenta infatti più della metà della capacità di importazione nazionale del Gnl e può assicurare circa il 12 per cento dei consumi nazionali. Il rigassificatore al largo di Porto Levante importa Gnl principalmente dal Qatar, ma anche da Egitto, Trinidad e Tobago, Guinea Equatoriale e Norvegia.

Cosa sta succedendo all'Adriatic Lng

Dai dati Snam a disposizione elaborati da Today, negli ultimi giorni l'impianto di rigassificazione Adriatic Lng non funziona come dovrebbe. Today ha contattato il terminal che ha confermato di aver dovuto diminuire l'attività di rigassificazione a causa del maltempo nel mar Adriatico. A regime, ogni giorno dall'Adriatic Lng arrivano circa 27 milioni di metri cubi di gas, ma da domenica 22 gennaio queste quantità sono crollate a 6 milioni di metri cubi, fino a toccare i 4 di ieri mercoledì 25 gennaio.

Today ha contattato l'impianto che ha confermato i problemi e la riduzione delle attività a causa del maltempo. Secondo 3bMeteo nei prossimi giorni le condizioni meteo nell'Alto Adriatico potrebbero ancora peggiorare, ed è quindi verosimile che l'attività del terminal Adriatic Lng ne risenta ulteriormente. Dall'inizio della prossima settimana, tuttavia, la situazione dovrebbe migliorare.

Articolo in aggiornamento