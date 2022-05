Rimborsi Irpef: quando arrivano i soldi

Rimborsi Irpef, ci siamo quasi. A partire dal 23 maggio è possibile scaricare online la dichiarazione dei redditi precompilata del 2022 che può essere inviata dal 31 maggio, mentre la scadenza per la dichiarazione dei redditi è fissata al 30 settembre per chi presenta il 730 e al 30 novembre per chi invece utilizza l'applicazione Redditi web. Chi vuole ricevere il rimborso nella busta paga di luglio però deve sbrigarsi. Solo coloro che invieranno il modello 730 entro la data del 31 maggio hanno infatti speranza di ricevere un eventuale rimborso Irpef nella busta paga di luglio (insieme al bonus di 200 euro).

Per chi utilizza il modello 730/2022 precompilato c’è dunque un solo giorno a disposizione per inviare la dichiarazione dei redditi e, sperando in un conguaglio a credito, ricevere il rimborso già a luglio. Inoltre, come spiega l'AdnKronos, non è detto che il modello venga elaborato già nel giorno dell’invio, quindi c’è il rischio di dover comunque aspettare fino ad agosto. Per questo i contribuenti che hanno necessità di ricevere il rimborso già a luglio farebbero certamente meglio ad affidarsi a patronati e commercialisti, i quali potendo inviare già da adesso il 730/2022 modello ordinario hanno più tempo a disposizione per rispettare la scadenza del 31 maggio 2022.

Il calendario del 730

In ogni caso, se non c'è necessità di vedersi erogato nel breve periodo, i tempi non sono ancora stretti: la dichiarazione con modello 730/2022 va infatti inviata entro il 30 settembre: per chi aspetta l’ultimo giorno utile, però, un eventuale rimborso potrebbe arrivare anche a novembre. Per coloro che presentano il modello 730/2022 senza sostituto d’imposta (e riceveranno il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate) i tempi sono ancora più lunghi: il rimborso dovrebbe infatti arrivare entro la fine dell’anno in cui è stata presentata dichiarazione dei redditi, ma in alcuni casi si può arrivare addirittura a marzo dell'anno successivo.