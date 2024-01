Cellulari, tv, benzina e bollette: tutti i prodotti a rischio stangata per la crisi nel Mar Rosso

Cellulari, televisioni, frigoriferi ma anche benzina, bollette, frutta e verdura potrebbero diventare più cari nei prossimi mesi a causa della crisi nel Mar Rosso. Gli attacchi dei ribelli Houthi alle navi container che dall’Asia trasportano merci in Europa sembrano essere molto distanti da noi eppure i loro effetti potrebbero ripercuotersi direttamente sulle nostre tasche. Proprio ora che l’inflazione aveva iniziato a rallentare.

La crisi nel Canale di Suez potrebbe addirittura innescare problemi alle catene di approvvigionamento, avvertono Confindustria e Bankitalia, mentre il pensiero ci riporta al recente stallo nelle forniture di microchip registrato durante il Covid che ha fermato per settimane la produzione in alcune industrie europee soprattutto del settore automotive. Cosa dobbiamo aspettarci? Quali sono i prodotti più a rischio stangata?

Tv e cellulari a rischio rincari

Grosse navi container solcano i mari del globo per trasportare merci da un continente all'altro. Il 90% degli scambi commerciali mondiali avviene via mare, con la percentuale che scende al 54% nel caso dell'Italia. Il 40% delle merci che importiamo nel nostro Paese però passa attraverso il canale di Suez. Dopo gli ultimi attacchi Houthi alle navi container che trasportano merci dall’Asia in Europa e viceversa però sempre più compagnie di trasporti marittimi hanno scelto di circumnavigare l’Africa per evitare gli attacchi dei ribelli filoiraniani nel Mar Rosso. Questa scelta si traduce in tempi di consegna più lunghi (due settimane in più di viaggio) e costi di trasporto più alti, quasi raddoppiati negli ultimi mesi. Spese extra che con molta probabilità verranno addebitate ai consumatori finali tramite un innalzamento dei prezzi dei prodotti importati dall'Asia.

Tra i prodotti più a rischio rincari ci sono tv, cellulari, tablet, piccoli e grandi elettrodomestici, visto che più della metà delle importazioni europee di beni elettronici e apparecchi elettrici proviene proprio dalla Cina. Quindi anche automobili, microonde e asciugacapelli, tanto per citarne alcuni. Ma Pechino e gli altri paesi asiatici ci riforniscono di moltissime altre cose, basta leggere le etichette dei prodotti e dei vestiti che compriamo per rendercene conto. L'allarme rincari dunque potrebbe scattare praticamente su tutto, compresa la frutta e la verdura ma solo quella che importiamo dall'Asia o dall’Africa. A rischio anche benzina e bollette, vediamo perché.

Benzina e bollette più salate: più di 400 euro l'anno a famiglia

Il problema nel Canale di Suez colpisce anche le petroliere e le navi che trasportano gas naturale liquefatto, ciò vuol dire che potremmo assistere a breve anche a bollette di casa più care e a un rialzo dei prezzi dei carburanti. A lanciare l’allarme Assoutenti indicando un aumento ipotetico del 10% dei listini al pubblico praticati dai distributori, con il prezzo medio della verde che potrebbe lievitare a 1,950 euro al litro. A fine anno vorrebbe dire 200 euro in più famiglia solo a titolo di rifornimenti di carburante.

L’associazione stima anche un impatto sulle bollette: fino a +200 euro l’anno a famiglia. Rincari che potrebbero far lievitare l’inflazione fino all’1% in Italia. Altre stime invece prevedono che la crisi nel Mar Rosso farà aumentare i prezzi in Europa del 2%.

Ripercussioni su export, catene approvvigionamento, economia globale

La crisi nel Mar Rosso rischia di ripercuotersi negativamente non solo sulle importazioni italiane ma anche sulle esportazioni, andando a indebolire il pil nazionale. Beni di lusso, moda e prodotti alimentari che con le navi trasportiamo nei paesi asiatici potrebbero risentirne. Tutto il Made in Italy, compreso il settore agroalimentare che per l'Asia vale oltre 570 milioni di euro all’anno. Si teme soprattutto per le esportazioni di vino (112 milioni di euro in Cina) e per quelle di mele visto che le principali destinazioni in cui le inviamo sono quelle asiatiche: Arabia Saudita ed Emirati Arabi.

Da non sottovalutare poi il possibile blocco di alcune catene italiane di approvvigionamento, automotive, meccanica e chimica in primis. Alcune fabbriche europee hanno dovuto già interrompere la produzione per mancanza di materie prime o pezzi di ricambio provenienti dai paesi asiatici, come la Tesla di Berlino Brandeburgo. "Le deviazioni intorno all'Africa meridionale allungheranno i tempi di consegna, ma le merci giungeranno comunque a destinazione, il che suggerisce che vere e proprie carenze sono improbabili", chiosa David Rees, senior emerging markets economist di Schroders. Secondo l'esperto dunque ci troviamo in una situazione ben diversa rispetto a quella che si è verificata durante la pandemia. Sul rischio inflazione, invece, si dice preoccupato soprattutto per i prezzi dell'energia. "Un ampliamento delle tensioni nella regione potrebbe far salire i prezzi del petrolio verso i 120 dollari al barile" facendo scivolare l’economia globale in stagflazione. A oggi però siamo ancora sotto i 75 dollari al barile.