Benzina e diesel, i rincari non si fermano: super stangata per le famiglie 

I prezzi dei carburanti continuano la loro corsa, iniziata lo scorso novembre: la verde in modalità self service sfonda quota 1,557 euro al litro, e non va meglio per il gasolio. Associazioni dei consumatori sul piede di guerra

Da novembre ad oggi, il prezzo della benzina non ha smesso di crescere, passando da 1,378 euro al litro in modalità self, a 1,577 euro/litro della rilevazione più recente. Un balzo pari al 14,5% che preoccupa le associazioni dei consumatori: i continui rincari si trasformano in una vera e propria stangata per le famiglie italiane.

Benzina e diesel, i prezzi aggiornati

Quanto costa un pieno di benzina oggi? Secondo le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,579 euro/litro (compagnie 1,584, pompe bianche 1,560), diesel a 1,445 euro/litro (compagnie 1,453, pompe bianche 1,418). Benzina servito a 1,704 euro/litro (compagnie 1,751, pompe bianche 1,612), diesel a 1,576 euro/litro (compagnie 1,629, pompe bianche 1,472). Gpl servito a 0,654 euro/litro (compagnie 0,661, pompe bianche 0,644), metano servito a 0,975 euro/kg (compagnie 0,982, pompe bianche 0,971), Gnl 0,943 euro/kg (compagnie 0,950 euro/kg, pompe bianche 0,939 euro/kg).

Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,661 euro/litro (servito 1,879), gasolio self service 1,544 euro/litro (servito 1,794), Gpl 0,747 euro/litro, metano 1,058 euro/kg, Gnl 0,929 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 387 euro per mille litri (+1, valori arrotondati), diesel a 366 euro per mille litri (+1, valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.115,05 euro per mille litri, diesel a 983,54 euro per mille litri.

Unc e Codacons: ''Super stangata per le famiglie''

Quanto pesano i rincari dei carburanti sulle famiglie. A fare i conti è Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazione Consumatori: "Non si arresta la corsa dei carburanti che dura senza soluzione di continuità da metà novembre. In soli sette giorni un pieno da 50 litri costa 63 cent in più per la benzina e 45 cent per il gasolio. Dall'inizio dell'anno, ossia dalla rilevazione del 4 gennaio, un pieno da 50 litri è aumentato di 6 euro e 86 cent per la benzina e di 6 euro e 30 cent per il gasolio, con un rincaro, per entrambi, del 9,5%. Su base annua è pari a una stangata ad autovettura pari a 165 euro all'anno per la benzina e 151 euro per il gasolio".

"Dal 9 novembre - conclude Dona - l'ultima settimana senza rialzi, in poco più di 4 mesi c'è stato un balzo del 14,5% per la benzina e del 15,7% per il gasolio. Su un pieno di 50 litri l'aggravio è di circa 10 euro: 10 euro e 2 cent per la benzina e 9 euro e 81 cent per il gasolio. Su base annua è pari a una bastonata ad autovettura pari a 241 euro all'anno per la benzina e 236 per il gasolio".

Sulla stessa linea anche il Codacons, con il presidente Carlo Rienzi che lancia l'allarme sulla stangata in arrivo per alimentari e bollette energetiche determinata dal caro-carburante: ''In 10 mesi il prezzo della benzina ha subito un rincaro record del +15,7%, con un pieno di verde che, rispetto a maggio dello scorso anno, quando i listini alla pompa toccarono i livelli più bassi degli ultimi due anni, costa quasi 11 euro in più (+10,7 euro)''.

"Non va meglio per il gasolio, che registra un incremento in 10 mesi del +15,1% e un aggravio di spesa per il pieno pari a +9,5 euro - continua Rienzi - I rincari dei carburanti, oltre a causare una maggiore spesa annua da +257 euro a famiglia solo per i rifornimenti, determineranno una stangata per le tasche dei consumatori, perché porteranno ad un incremento sia dei listini al dettaglio di alimentari e ortofrutta, sia delle bollette energetiche, beni i cui prezzi, come noto, risentono fortemente dell’andamento di benzina e gasolio''.