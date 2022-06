Bollette, c'è l'intervento del Governo

I rincari continuano a rendere le bollette dei macigni per gli italiani e il Governo vara un nuovo intervento per mitigare l'effetto degli aumenti di luce e gas. Un nuovo decreto per il "contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale" è al vaglio del Consiglio dei ministri. La riunione, inizialmente convocata per le 15.30 di oggi 22 giugno, è slittata alle 16.

Il nuovo decreto taglia bollette

Il decreto, secondo quanto si apprende, è di sei articoli e sostanzialmente proroga le misure già in vigore e in scadenza il 30 giugno. Un intervento da circa tre miliardi. Si parla di luce e gas. Il taglio delle accise dei carburanti, pur rientrando nel calderone dei rincari, non dovrebbe essere preso in esame. Lo "sconto" scade l'8 luglio e il tema dovrebbe essere inserito in agenda nei prossimi giorni.

La bozza conferma l'annullamento anche per il terzo trimestre dell'anno delle "aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico". Confermata inoltre per altri tre mesi anche l'Iva al 5% sulle "somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022"

Previste garanzie alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale, a fronte dei prezzi più alti e alle minacce di riduzione delle forniture che giungono dalla Russia. Il testo spiega che la misura viene introdotta "per far fronte alle mutate esigenze di liquidità causate dall'aumento del prezzo della materia prima o all'interruzione dell'approvvigionamento". Quindi, si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da Sace previste dall'articolo 15 del dl 17 maggio, il 'decreto Aiuti', al quale viene fatto seguire un articolo 15 bis.

Nel decreto è stabilito anche che alle imprese che hanno versato il contributo sull'extragettito e che abbiano registrato perdite "nel bilancio certificato dell?esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell?intervento" "sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita. Qualora i suddetti soggetti siano parte di un gruppo societario tenuto alla redazione di un bilancio consolidato, ai fini dell?applicazione di quanto previsto nel precedente periodo, rileva il risultato di esercizio del gruppo di appartenenza".

L'ordine del giorno del Consiglio dei ministri 84 del 22 giugno

All'ordine del giorno del Cdm oltre al decreto legge ci sono diversi decreti legislativi e un disegno di legge delega per l'adozione del Codice della ricostruzione. Tutti i provvedimenti sul tavolo.