Bollette luce e gas, un nuovo decreto cambia le regole per gli sconti

Bollette troppo alte e famiglie ancora in difficoltà. Il decreto varato solo la scorsa settimana con gli "sconti" torna al vaglio del Governo per una modifica. Cambia il metodo di calcolo dello sconto stesso. Il tema è sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi, 30 giugno. Dopo il vertice (previsto per le 15, ndr) il premier Mario Draghi terrà una conferenza stampa. Daremo su questa pagina tutti gli aggiornamenti.

Sconti in bolletta, cambiano le regole

Nella prima metà dell'anno la riduzione degli oneri di sistema era stata uguale per tutti, e questo schema era stato replicato nel decreto salva bollette della scorsa settimana. La nuova indicazione è quella di legare il taglio degli oneri di sistema di luce e gas all'Isee, in modo tale che gli sconti siano progressivi, più sostanziosi per chi ha redditi più bassi.

Articolo in aggiornamento