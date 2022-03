Aumenti bollette luce e gas: cosa farà adesso il governo Draghi

I rincari pesano sempre più sul bilancio di famiglie e imprese. I costi delle materie prime e dell'energia aumentano e a catena schizzano i prezzi. Tasselli che si legano l'uno con l'altro e piegano i consumatori. Una situazione che resta tra i temi al centro dell'agenda del Governo. L'intervento annunciato dal premier Draghi nelle scorse settimane non resterà isolato. Non c'è una data, ma sembra inevitabile un nuovo decreto. E' presto per definirne i contorni: i numeri sono legati a doppio filo alla guerra tra Russia e Ucraina ma adesso non si esclude di ricorrere anche a uno scostamento di bilancio. Non è una certezza ma se finora l'ipotesi era respinta con forza adesso diventa una delle opzioni sul tavolo. Un cambio di passo che ha il suo peso. L'Italia non si muoverà "al buio". I colloqui di Draghi con i vertici dell'Ue si inseriscono nell'ottica di un'azione corale.

Borse giù e conti in rosso

Per dare un'idea di quanto la situazione sia delicata guardiamo i dati di oggi, 7 marzo, delle borse europee. La seduta si apre in netto calo, dopo il tonfo di venerdì scorso. Milano cede l'1,95% a 22.027 punti. Londra perde lo 0,81%, Francoforte il 3,52% e Parigi il 2,95%. E nel giro di un'ora Piazza Affari sprofonda con l'indice Ftse Mib segna un calo di oltre il 6% a 21.060 punti con quasi l'intero paniere in rosso e ben 13 titoli congelati per eccesso di ribasso e uno solo (Tenaris +7,8% teorico) per eccesso di rialzo. Tra questi Intesa, Unicredit, Pirelli, Tenaris, Iveco, Stellantis e Generali. Fanno eccezione Leonardo (+2,49%), per il riarmo dell'Ucraina, e Saipem (+0,44%), con le possibili nuove perforazioni per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia.

Le ultime valutazioni Istat parlano di inflazione al 5,7% a febbraio. Questo si traduce in una maggiore spesa annua pari a +1.751 euro per la famiglia "tipo", secondo l'elaborazione del Codacons.

Anche le industrie lanciano l'Sos. "Con questa bolletta energetica l'industria non regge più: ci aspettiamo di pagare 51 miliardi di energia. Non c'è ristoro pubblico che tenga, serve una nuova strategia e occorre rinviare gli obietti della transizione ecologica", ha detto molto chiaramente il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ieri a Mezz'ora in più su Raitre.

Sempre ieri è arrivato l'annuncio dello stop dei pescherecci delle marinerie italiane per sette giorni. "Vediamo se è possibile far entrare il comparto della pesca tra quelli che vedranno un sostegno nel prossimo Decreto. Altrimenti continueremo a stare in terra. Così, non possiamo più lavorare: i costi superano di gran lunga i guadagni", dicono i rappresentanti di categoria.

Il piano di Draghi tra Roma e Bruxelles

Il Governo ha già stanziato altri 3,2 miliardi fino al 30 giugno per tagliare gli oneri. Una mossa che ha aiutato a gestire la situazione eppure i rincari continuano. Un nuovo decreto sembra la via maestra ma si deve scegliere come intervenire. Tutti i comparti sostanzialmente chiedono aiuto e lo chiedono le famiglie. La coperta è corta.

Draghi si muove lungo più direttrici: differenziare le fonti energetiche, ridurre la dipendenza dalla Russia, stabilire un tetto al prezzo del gas con altri Paesi Ue. L'energia sarà in agenda nell'incontro che avrà oggi, 7 marzo, a Bruxelles con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen (e con lui ci sarà il responsabile della Transizione energetica, Roberto Cingolani). In parallelo si punta a rafforzare la partnership con altri Paesi. Ecco spiegate le recenti missioni del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, dopo l'Algeria, è volato in Qatar insieme all'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, per una visita di due giorni anticipata da una telefonata del premier Mario Draghi all'emiro Tamin Bin Hamad Al Thani.

Le decisioni che prenderà Palazzo Chigi sono strettamente legate a quelle di Bruxelles. Se salta il tetto agli aiuti di Stato, ad esempio, si potrebbero dare risorse direttamente alle imprese per tagliare i costi di luce e gas. Se così non sarà, diventa necessario muoversi in altro modo. E qui torna l'ipotesi di reperire nuove risorse in deficit.