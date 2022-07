Quanto spendiamo davvero per energia, gas e carburante

Bollette e spesa hanno svuotato le tasche degli italiani. A quantificare l'esborso è l'ufficio studi di Confcommercio che ha realizzato un'analisi sulle spese obbligate (affitti, bollette e assicurazioni) delle famiglie tra il 1995 e il 2022. Non sono mai state così alte come adesso. Le spese obbligate nel 2022 raggiungono la quota record del 42,9% sul totale dei consumi. E' il valore più alto di sempre, con un incremento dell’incidenza di 6,3 punti dal 1995 a oggi; su un totale consumi all’anno di oltre 19mila euro pro capite.

Per le spese obbligate se ne vanno 8.154 euro (+152 euro rispetto all’anno scorso), la quota principale è rappresentata dalla voce abitazione (4.713 euro) ma il contributo maggiore all’incremento complessivo viene dall’aggregato energia, gas e carburanti (1.854 euro) che, nella media del 2022, raggiunge un’incidenza sul totale consumi del 9,7%, valore mai registrato prima.

Confcommercio registra anche il desiderio di ritorno alla normalità delle famiglie, che tornano a spendere in settori come turismo e tempo libero, ma ci sono settori che ancora stentano, come l’automotive e l’abbigliamento.

"La crescita a dismisura del costo dell’energia incide pesantemente anche sulle spese obbligate, come quelle per la casa, che toccano livelli record. Per evitare di deprimere i consumi e congelare la ripresa è necessario che l’Europa metta un tetto al prezzo del gas e il Governo agisca più incisivamente su caro energia e cuneo fiscale”, commenta ill presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.