Chi guadagnerà 183 euro in più grazie al rinnovo del contratto di lavoro

Buone notizie per parrucchieri, estetisti, tatuatori e non solo. A partire dal mese di maggio riceveranno più soldi in busta paga grazie al rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Lo aspettavano da circa un anno e mezzo ma è arrivato solo ora, accompagnato da un contributo una tantum. A gioire 140mila lavoratori in tutto. Chi sono e di quanto aumenterà il loro stipendio? Andiamo per ordine.

Chi avrà più soldi nella busta paga di maggio

Mentre l’inflazione continua a ridurre il potere d’acquisto delle famiglie italiane arriva il rinnovo del contratto nazionale di lavoro area acconciatura ed estetica scaduto il 31 dicembre 2022. Dopo una lunga e articolata trattativa e dopo diverse iniziative di mobilitazione i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno raggiunto il tanto atteso accordo per l’aumento di stipendio con le associazioni datoriali del comparto, Confartigianato Benessere-Acconciatori, Cna Unione Benessere e sanità, Casartigiani e Claai.

In arrivo aumenti in busta paga per oltre 140mila lavoratrici e lavoratori dipendenti delle 60mila aziende del settore acconciatura ed estetica, tatuaggio, piercing, tricologia non curativa, centri benessere. Ma di quanto stiamo parlando?

L’aumento e il contributo una tantum

L’aumento di retribuzione medio a regime si attesterà sui 183 euro al 3° livello, da riparametrare per gli altri, con una massa salariale complessiva nell’arco della vigenza pari a 4.369 euro. I primi soldi arriveranno con la retribuzione del mese di maggio, 70 euro, poi seguiranno altre 3 tranche da 50, 43 e 20 euro erogate con le retribuzioni di gennaio 2025, gennaio 2026 e ottobre 2026.

Visto che l’intesa decorre dal 1° gennaio 2023 (fino al 31 dicembre 2026), a copertura del periodo di carenza contrattuale verrà corrisposto un importo forfetario a titolo di una tantum di 80 euro, erogato in due soluzioni. Oltre agli aumenti arriveranno 40 euro in più con le retribuzioni di giugno e luglio 2024. Prevista anche una indennità di 100 euro per 13 mensilità riconosciuta alla nuova figura del responsabile tecnico dell’area acconciatura e dell’area estetica.

Ma non è tutto. È stato riconosciuto anche lo scatto di anzianità biennale. Ridefiniti inoltre i termini del preavviso pari a 20 giorni lavorativi per il 1°, 2° e il 3° livello e a 15 giorni per il 4° livello. Novità importanti anche sull’apprendistato. L’accordo interviene sulla disciplina dei contratti a termine, recependo la normativa vigente, con la previsione di un’unica causale per il ricorso all’istituto, e sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante, con l’inserimento dei percorsi specifici di apprendimento e l’incremento del trattamento economico applicato a far data dal 1° ottobre 2024, che passa al 70% della retribuzione tabellare nel primo anno di apprendistato.