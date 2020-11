Il rinvio delle tasse nel prossimo decreto Covid

Nessun semestre bianco, sia chiaro: come spiegano fonti della maggioranza il beneficio fiscale non riguarderà tutti

Il rinvio delle scadenze fiscali prendere forma: è lo stesso ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri a parlarne in audizione sulla manovra di bilancio davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Come spiegato dal titolare del dicastero di via XX settembre nella prossima legge di bilancio sono previste nuove risorse da destinare al rinvio delle tasse non solo per i titolari dei settori oggetto delle misure restrittive ma anche per tutti i settori economici che dimostreranno di aver avuto perdite in conseguenza alla pandemia.

Rinvio delle tasse, come stanno le cose

Come spiega il ministro dell'economia il governo pensa di destinare 8 miliardi di euro frutto dell'ulteriore debito contabilizzato nello scostamento di bilancio per rafforzare le misure di sostegno economico. Una parte di queste misure sarà contenuta nel nuovo decreto ristori, il cosiddetto decreto ristori quater che prevederà il rinvio delle scadenze fiscali per i settori più colpiti dalla crisi economica connessa alla pandemia.

Fonti di Italia Viva spiegano che i delegati del partito di Renzi avrebbe battuto i pugni sul tavolo della riunione di maggioranza perché la platea dei beneficiari della misura fosse allargata rispetto alla ipotesi iniziale del Governo.

Secondo quanto si apprende lo slittamento delle tasse di dicembre era destinato alle imprese che potevano dimostrare perdite di fatturato di almeno il 50%. Ma durante la riunione di capigruppo e responsabili economici si starebbe lavorando per abbassare la soglia del beneficio fiscale anche per le imprese che hanno perso il 33% del fatturato. " E si spera anche di ottenere non solo lo slittamento ma anche la cancellazione delle imposte".